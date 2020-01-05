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Bayburt Belediyesinden hummalı karla mücadele çalışması

Bayburt'ta akşam saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışıyla birlikte Bayburt Belediyesi ekipleri de alarma geçti.

05.01.2020 10:43 | Son Güncelleme: 05.01.2020 10:49 Bayburt Belediyesinden hummalı karla mücadele çalışması
'ta akşam saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışıyla birlikte Bayburt Belediyesi ekipleri de alarma geçti. Kar temizliği çalışmalarına gece de ara vermeyen Bayburt Belediyesi karla mücadele ekipleri, çalışmaları hummalı bir şekilde sürdürüyor.

Kar yağışının etkili olmaya başladığı akşam saatlerinden itibaren alarma geçen ekipler, karla mücadeleyi şehir merkezi ve ana arterlerle sınırlı tutmayıp çalışmalarını mahallelere de taşıdı.

Bir yandan kar temizleme ve yol açma çalışmalarına devam eden ekipler, bir yandan da araç ve yaya trafiğinde buzlanmadan dolayı oluşabilecek olumsuzlukların önüne geçmek adına tuzlama çalışması gerçekleştiriyor.

Çalışmalar birden fazla noktada aynı anda devam ederken ekiplerin bir kısmı da şehir merkezindeki kaldırımlarda kar temizliği gerçekleştiriyor.

Bayburt Belediyesi Fen İşleri, Temizlik İşleri ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri koordineli bir şekilde şehrin dört bir tarafında karla mücadele çalışmasına koyulurken Zabıta Müdürlüğü ekipleri de yol güvenliği çalışmalarını sürdürüyor. - BAYBURT

Bayburt, Güncel

Kaynak: İHA

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