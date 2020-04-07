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Bayburt Belediyesinden sokak hayvanlarına yem desteği

Bayburt Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yiyecek bulma sıkıntısı çeken sokak hayvanlarına yem desteğinde bulundu.

07.04.2020 12:38 | Son Güncelleme: 07.04.2020 12:38
Bayburt Belediyesinden sokak hayvanlarına yem desteği
Bayburt Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yiyecek bulma sıkıntısı çeken sokak hayvanlarına yem desteğinde bulundu.
Kovid-19'la mücadele amacıyla kafe, restoran gibi işletmelerin faaliyetlerinin kısıtlanması, vatandaşların da "Evde kal" çağrılarına azami ölçüde uymasıyla yiyecek bulamayan sokak hayvanları için harekete geçti.
Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, özel kaplara koydukları kuru mamaları, sokak hayvanlarının kolaylıkla erişebileceği noktalara bırakıyor.
Ekipler söz konusu uygulamayı belirli periyotlarla sürdürüyor.

Kaynak: AA

Etiketler: Bayburt, Güncel
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