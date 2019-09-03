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Bayburt Belediyesinden yoğun mesai

Yeni iş sezonu açıldığı günden bu tarafa çalışma temposunu hiç düşürmeyen Bayburt Belediyesi kış mevsimi yaklaşırken de aynı tempoyu devam ettiriyor.

03.09.2019 17:59 Bayburt Belediyesinden yoğun mesai
Yeni iş sezonu açıldığı günden bu tarafa çalışma temposunu hiç düşürmeyen Bayburt Belediyesi kış mevsimi yaklaşırken de aynı tempoyu devam ettiriyor. Birçok alanda çalışmalarına devam eden ekipler bir yandan asfalt uygulamalarına aralıksız olarak devam ederken bir yandan da park ve bahçelerdeki çalışmalar ile cadde ve sokaklarda yıkama faaliyetlerini sürdürüyor.

Yabani ot temizliği ve yıkama çalışmaları

Yıkama ve dezenfektasyon çalışmaları devam ederken mahallelerde göze hoş gelmeyen görüntülere son vermek adına yabani ot temizliği gerçekleştiren Bayburt Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri de çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmalar kapsamında çeşitli mahallelerde bulunan boş alanlarda ot biçme çalışması yürüten ekipler buradaki yabani otları temizleyerek estetik durmayan görüntülerin önüne geçiyor.

Asfalt uygulamaları

Mahallelerde asfalt uygulamalarına aralıksız olarak devam eden Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri ise biryandan Şehit Osman Tepesi'nde bulunan yeni yerleşim alanlarında asfalt çalışması gerçekleştirirken bir yandan da yeni milli eğitim kampüsü mevkinde yol yapım faaliyetlerine devam ediyor. Ekipler ayrıca Uzungazi Mahallesi'nde yapılacak olan yeni çocuk oyun parkı içinde alan düzenlemesi gerçekleştiriyor. - BAYBURT

Bayburt, Güncel

Kaynak: İHA

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