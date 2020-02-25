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Bayburt beyaza büründü

Bayburt'ta sabah saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı kenti beyaza bürüdü.

25.02.2020 10:56 | Son Güncelleme: 25.02.2020 10:56Bayburt beyaza büründü
'ta sabah saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı kenti beyaza bürüdü.

Lapa lapa yağan kar Bayburt'u beyaza bürürken, yüksek kesimlerde etkili oldu. 'de kışın en çetin geçtiği illerden Bayburt'ta, kent merkezi ve yüksek kesimlerde etkisini gösteren kar, güzel görüntüleri de beraberinde getirdi. Kent merkezi ve yüksek kesimlerde sabah saatlerinde etkisini artıran kar yağışı sebebiyle, ağaçlar, araçlar ve evlerin çatıları beyaz örtüyle kaplandı. Yağış, kentin yüksek kesimlerinde etkisini daha fazla gösterirken, kar kalındığı bazı yerlerde birkaç santimetreye kadar ulaştı. Kentte kar yağışı ile birlikte hava sıcaklığı da sıfırın altına düştü. - BAYBURT

Bayburt, Türkiye, Sabah, Güncel

Kaynak: İHA

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