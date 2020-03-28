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Bayburt Bilim Sanat Merkezi yüz koruyucu siper üretimine başladı

Bayburt Bilim Sanat Merkezi (BİLSEM), yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında sağlık çalışanlarının kullanması için 3D teknolojisiyle yüz koruyucu siper üretimine başladı.

28.03.2020 13:28 | Son Güncelleme: 28.03.2020 13:28
Bayburt Bilim Sanat Merkezi yüz koruyucu siper üretimine başladı
Bayburt Bilim Sanat Merkezi (BİLSEM), yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında sağlık çalışanlarının kullanması için 3D teknolojisiyle yüz koruyucu siper üretimine başladı.

Özellikle sağlık çalışanlarının ihtiyaç duyduğu yüz koruyucu siper maske üretimi, 3D yazıcılarla gerçekleştiriliyor. Sağlığa zarar vermeyen doğal malzemelerden üretilen maskeler, sağlık çalışanlarının istek ve tavsiyeleri dikkate alınarak tasarlanıyor.

BİLSEM idareci ve öğretmenlerinin gönüllü yer aldığı üretim faaliyetleri 24 saat boyunca devam ediyor. Üretimi tamamlanan yüz koruyucu siper maskeler, ihtiyaç duyulan sağlık kuruluşlarının istifadesine sunulacak.

Bayburt BİLSEM Müdürü Aydın Doğan yaptığı açıklamada, dünyayı saran salgın konusunda neler yapabileceklerini düşündüklerini belirterek, "Bu anlamda merkezimizdeki 3 boyutlu yazıcılarla koruyucu siper maske yapmaya karar verdik. Bununla ilgili şu anda 3 farklı model üzerinde üretim yapıyoruz" dedi.

Bayburt Devlet Hastanesi ve İl Sağlık Müdürlüğü yetkileriyle konuyu görüştüklerini ve ellerindeki örnekleri gösterdiklerini ifade eden Doğan, "Şu an için böyle bir maske ihtiyacının olmadığını ancak süreç içerisinde bu maskelere ihtiyaç duyabileceklerini ifade ederek bizden destek istediler. Bizde kurum olarak bu anlamda elimizden geldiğince kendilerine yardımcı olmaya çalışıyoruz" dedi. - BAYBURT

Kaynak: İHA

Etiketler: Bayburt, Güncel

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