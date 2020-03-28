Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Bayburt Bilim Sanat Merkezi yüz koruyucu siper üretimine başladı

Bayburt Bilim Sanat Merkezi yüz koruyucu siper üretimine başladı Bayburt Bilim Sanat Merkezi (BİLSEM), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sağlık çalışanlarının kullanması için 3D teknolojisiyle yüz koruyucu siper üretimine başladı.

28.03.2020 20:44 | Son Güncelleme: 28.03.2020 20:45
Bayburt Bilim Sanat Merkezi yüz koruyucu siper üretimine başladı
BAYBURT - Bayburt Bilim Sanat Merkezi (BİLSEM), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sağlık çalışanlarının kullanması için 3D teknolojisiyle yüz koruyucu siper üretimine başladı.
Özellikle sağlık çalışanlarının ihtiyaç duyduğu yüz koruyucu siper maske üretimi, 3D yazıcılarla gerçekleştiriliyor. Sağlığa zarar vermeyen doğal malzemelerden üretilen maskeler, sağlık çalışanlarının istek ve tavsiyeleri dikkate alınarak tasarlanıyor.
BİLSEM idareci ve öğretmenlerinin gönüllü yer aldığı üretim faaliyetleri 24 saat boyunca devam ediyor. Üretimi tamamlanan yüz koruyucu siper maskeler, ihtiyaç duyulan sağlık kuruluşlarının istifadesine sunulacak.
Bayburt BİLSEM Müdürü Aydın Doğan yaptığı açıklamada, dünyayı saran salgın konusunda neler yapabileceklerini düşündüklerini belirterek, "Bu anlamda merkezimizdeki 3 boyutlu yazıcılarla koruyucu siper maske yapmaya karar verdik. Bununla ilgili şu anda 3 farklı model üzerinde üretim yapıyoruz" dedi.
Bayburt Devlet Hastanesi ve İl Sağlık Müdürlüğü yetkileriyle konuyu görüştüklerini ve ellerindeki örnekleri gösterdiklerini ifade eden Doğan, "Şuan için böyle bir maske ihtiyacının olmadığını ancak süreç içerisinde bu maskelere ihtiyaç duyabileceklerini ifade ederek bizden destek istediler. Bizde kurum olarak bu anlamda elimizden geldiğince kendilerine yardımcı olmaya çalışıyoruz." dedi.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Bayburt Bilim Sanat Merkezi yüz koruyucu siper üretimine başladı

Kaynak: İHA

Etiketler: Bayburt, Genel

Haberin Videosu :

Bayburt Bilim Sanat Merkezi yüz koruyucu siper üretimine başladı

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› genel ››Bayburt Bilim Sanat Merkezi yüz koruyucu siper üretimine başladı - Haberler

genel Manşet

Haberler

Son Dakika genel Haberleri

21:48: İstanbul'da yağmur etkili oldu - Haberler 21:44: Eski eşi gelene kadar intihardan vazgeçmedi - Haberler 21:42: Antalya'da uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı - Haberler 21:40: Maden ocağında gaz zehirlenmesi: 1 ölü - Haberler 21:38: İETT otobüsüyle çekici kamyonetin karıştığı kazada 1 kişi yaralandı - Haberler 21:34: Son Dakika: Dünyada koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 30 bini aştı 21:34: Son Dakika: Dünyada koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 30 bini aştı - Haberler 21:06: İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, tıbbi atıkların nasıl dezenfekte edileceğini uygulamalı olarak gösterdi - Haberler 20:12: Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 10 bini geçti - Haberler 19:48: Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 108'e, vaka sayısı 7402'ye yükseldi - Haberler 19:07: Hatay'da balık tutan adam, yıldırım çarpması sonucu öldü 19:07: Hatay'da balık tutan adam, yıldırım çarpması sonucu öldü - Haberler