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Bayburt Çalışma ve İş Kurumu Müdürü Abdullah Kahveci Açıklaması

Bayburt Çalışma ve İş Kurumu Müdürü Abdullah Kahveci, Kısa Çalışma Ödeneği için başvuru yapacak iş verenlerin mutlaka kuruma kayıtlı olmaları gerektiğini bildirdi.

01.04.2020 11:38 | Son Güncelleme: 01.04.2020 11:38
Bayburt Çalışma ve İş Kurumu Müdürü Abdullah Kahveci Açıklaması
Bayburt Çalışma ve İş Kurumu Müdürü Abdullah Kahveci, Kısa Çalışma Ödeneği için başvuru yapacak iş verenlerin mutlaka kuruma kayıtlı olmaları gerektiğini bildirdi.
Kahveci, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye 'de son dönemde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının, yaşamın her alanını etkilediği gibi çalışma hayatını da olumsuz yönde etkilediğini belirtti.
Bu süreçte küçük, orta veya büyük ölçekli birçok firmanın yaşanan bu olumsuz durumdan zarar görme ihtimaline karşılık Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Kovid-19 kapsamında açıklanan Ekonomik İstikrar Paketi'nde yer alan Kısa Çalışma Ödeneğinin devreye alındığını anımsatan Kahveci, bundan faydalanmak için gereken süreçlerin kolaylaştırılması ve hızlandırılması kararı çerçevesinde çalışmaların devam ettiğini aktardı.
Kahveci, Kısa Çalışma Ödeneği başvurularında dikkat edilecek hususları şöyle sıraladı:
"Başvuru yapacak iş verenlerin mutlaka kuruma kayıtlı olmaları gerekmektedir. Eğer firmanın kaydı yoksa www.iskur.gov.tr adresimiz üzerinden kuruma gelmeden firma kaydı yapılacaktır. İş verenler başvurularını her bir sosyal güvenlik sicil numarası için ayrı ayrı yapacaklardır. Başvuru yapacak iş verenler kısa çalışma duyurusu ekinde yer alan kısa çalışma talep formu ve eki işçi listesini eksiksiz bir biçimde dolduracaklardır. Doldurulan evrakların çıktısı alınarak her bir sayfası kaşelenip imzalanacaktır. Bu evraklara, istenen diğer belgeleri de ekine eklemek suretiyle iş verenin beyan ve talebinin yer aldığı bir üst yazı eklenecektir. Yazılan üst yazı ve ekindeki tüm belgeler taranarak İl Müdürlüğümüze ait kisacalisma.bayburt@iskur.gov.tr elektronik posta adresine gönderilecektir. Başvuru için gerekli tüm belgelere ve bu konular haricinde kısa çalışma ödeneği ile ilgili tüm detaylara kurumumuza ait www.iskur.gov.tr/isveren/kisa-calisma-odenegi adresi üzerinden ulaşılabilmektedir."
Kahveci, ayrıca iş arayan, işveren, işsizlik sigortasına başvuracak kişilerin İŞKUR hizmetlerinden kuruma gelmeden 7 gün 24 saat faydalanabileceklerini kaydetti.
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Kaynak: AA

Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye, Bayburt, Ekonomi
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