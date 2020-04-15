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BAYBURT Çoruh Nehri'nde yüzen tabutlar şaşkınlık yarattı

Çoruh Nehri'nde yüzen tabutlar şaşkınlık yarattıBAYBURT'ta Çoruh Nehri'nde yüzen boş tabutlar, görenleri şaşırttı.

15.04.2020 13:44 | Son Güncelleme: 15.04.2020 14:05

Çoruh Nehri'nde yüzen tabutlar şaşkınlık yarattı
BAYBURT'ta Çoruh Nehri'nde yüzen boş tabutlar, görenleri şaşırttı. Paniğe neden olan ve itfaiye ekiplerince göl yüzeyinden çıkartılan içi boş tabutlar, imha edildi.
Kaleardı Mahallesi'nden geçen Çoruh Nehri yüzeyinde tabutlar olduğunu görenler, paniğe kapılıp, durumu polise haber verdi. İhbar üzerinen polis, zabıta ve itfaiye ekipleri harekete geçti. Ekipler, 2 tabutu su yüzeyinden çıkarttı. Boş olduğu görülen tabutların imha edilmesi için verilen ismi açıklanmayan bir kişi tarafından nehre atıldığı belirlendi. Tabutlar belediye ekiplerince imha edildi.
Kaleardı Mahallesi Muhtarı Arif Kalekahyası, tabutların yurt dışından geldiğini ve imha etmesi için verilen bir mahalle sakinince nehre atıldığı söyledi. Kalekahyası,"Mahalle sakini arkadaşımız, cahilce bir karar vererek kendisine imha edilmesi için verilen tabutları nehre atmış. Bu tabutlar geçmiş yıllara ait. Bu tabutlarla gelen cenazeler, virüs hastalığından ölen insanlar değil. Şaşkınlık ve panik oluştuğu için herkesten özür diliyoruzö dedi.

BAYBURT Çoruh Nehri’nde yüzen tabutlar şaşkınlık yarattı

Kaynak: DHA

Etiketler: İtfaiye, Güncel
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