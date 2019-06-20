20.06.2019 14:49
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Bayburt cumhuriyet eski başsavcısı Tiryaki, Bayburt Valisi Pehlivan'a veda ziyaretinde bulundu

Bayburt cumhuriyet eski başsavcısı Tiryaki, Bayburt Valisi Pehlivan

Bayburt Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Murat Tiryaki, Bayburt Valisi Ali Hamza Pehlivan'a veda ziyaretinde bulundu.

BayburtCumhuriyet Başsavcısı Ramazan Murat Tiryaki, Bayburt Valisi AliHamza Pehlivan'a veda ziyaretinde bulundu.

Hakimler ve Savcılar Kurulu Adli Yargı Kararnamesi ileTarsus Cumhuriyet Başsavcılığı'na atanan Bayburt Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Murat Tiryaki, Vali Ali Hamza Pehlivan'a veda ziyaretinde bulundu.

Başsavcı Tiryaki'ye yeni görev yerinin hayırlı ve uğurlu olmasını dileyen Vali Pehlivan, bugüne kadar Bayburt'a sunduğu hizmetlerden dolayı teşekkür etti.

Başsavcı Tiryaki ise Vali Pehlivan'a iyi dilekleri ve görev süresi boyunca gösterdiği yakın işbirliğinden ötürü teşekkürlerini bildirdi. - BAYBURT
Kaynak: İHA
Hamza Pehlivan,Bayburt,Yaşam

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