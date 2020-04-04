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BAYBURT'DA ÖNLEMLERİNİ ALAN ÇİFTÇİLER, TARLALARI EKİYOR

BAYBURT'ta çiftçiler, koronavirüs salgınına karşı maske ve eldiven önlemi alarak, tarlalarına buğday, yulaf ve arpa ekimine başladı.

04.04.2020 08:51 | Son Güncelleme: 04.04.2020 08:53
BAYBURT'ta çiftçiler, koronavirüs salgınına karşı maske ve eldiven önlemi alarak, tarlalarına buğday, yulaf ve arpa ekimine başladı.
Türkiye'nin en az nüfusa sahip ili Bayburt 'ta, 50 bin hektarlık alanda hububat ekimi yapılıyor. Kabaçayır köyündeki çiftçiler de hububat ekimine başladı. Her sene mart ayında ekim yapan çiftçiler, bu yılda traktörlerini çalıştırıp işe koyuldu. Koronavirüs nedeniyle maske ve eldiven takan çiftçiler, önlemlerini aldı. Kentteki buğday, arpa, yulaf, çavdar ve mısır ekili alanlarda biçerdöverle yapılan hasatta yılda yaklaşık 50 bin ton civarında hububat elde ediliyor.
'EKİM İŞİ BİTİNCE EVLERİMİZE KAPANACAĞIZ'
Koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirlere uyduklarını ancak ekim zamanı geldiği için işe koyulduklarını anlatan çiftçi Tahsin Söylemez, 'Tarlaların ekilmesi gerekiyor, her türlü önlemimizi aldık ve ekime başladık. Maske ve eldiven takıyoruz, ellerimizi kolonya ile temizliyoruz. Ekim işi bitince yeniden evlerimize kapanacağızö dedi. BAYBURT’DA ÖNLEMLERİNİ ALAN ÇİFTÇİLER, TARLALARI EKİYOR

Kaynak: DHA

Etiketler: Koronavirüs, Bayburt, Güncel

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BAYBURT'DA ÖNLEMLERİNİ ALAN ÇİFTÇİLER, TARLALARI EKİYOR
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