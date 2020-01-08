Haberler » Güncel » 'Bayburt Ehramı' coğrafi işaret belgesi aldı - Haber

"Bayburt Ehramı" coğrafi işaret belgesi aldı

Bayburt Üniversitesinin girişimleri ile Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescillenen "Bayburt Ehramı" coğrafi işaret belgesi aldı.

08.01.2020 10:13 | Son Güncelleme: 08.01.2020 10:19
Üniversitesinin girişimleri ile Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescillenen "Bayburt Ehramı" coğrafi işaret belgesi aldı.

Tarihi İpek Yolu güzergahında birçok medeniyete ev sahipliği yapan, Anadolu'nun kadim yerleşim yerlerinden olan Bayburt'ta, kadınlar tarafından yöresel giysi olarak kullanılan ve tamamen koyunyününden üretilen "Bayburt Ehramı" Bayburt Üniversitesinin girişimi ile coğrafi işaret kapsamında tescillendi. Geleneksel özellikleri ve kalitesi korunarak gelecek nesillere aktarılması ve şehrin ekonomisine değer kazandırması amaçlanarak Bayburt Üniversitesi tarafından yapılan başvurusu neticesinde "Bayburt Ehramı" 6796 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu kapsamında 01 Nisan 2019 tarihinden itibaren korunmak üzere 25 Aralık 2019 tarihinde Türk Patent ve Marka Kurumunca tescil edildi.

Konuyla ilgili açıklama yapan Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun, "Bayburt Üniversitesi olarak ulusal ve uluslararası alanda Bayburt Ehramı'nın tanıtımı için çalışmalar yapıyoruz. Ehram dokuma tekniği ve motifleriyle Bayburt'un yöresel özelliklerini barındıran ve kentte yapılan yöresel kumaşların başında geliyor. Üniversitesi bünyesinde kurulan ehram atölyesinde, ehram kumaşıyla yapılan modern uygulamaların yanı sıra Bayburt Ehramı'nda yer alan geleneksel motiflerin, dokuma tekniklerinin korunması ve tanıtımının yapılması için de çalışmalarımızı sürdürüyoruz" diye konuştu.

Bayburt Ehramı'nın coğrafi işaret ile koruma altına alınmasında emeği geçenlere teşekkür eden Rektör Coşkun, coğrafi işaret tescil belgesinin Bayburt'a ve üniversiteye hayırlı olsun temennesinde bulundu. - BAYBURT

Bayburt Üniversitesi, Bayburt, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

10:30   Bahçeli'den önemli açıklamalar - Haber
10:30   Uludağ'da kar kalınlığı 145 santimetreyi geçti - Haber
10:30   THY Euroleague'de 18. hafta heyecanı - Haber
10:30   Somali'nin başkenti Mogadişu'da hükümet binalarının yakınlarında büyük bir patlama yaşandı - Haber
10:30   Jandarmanın ikna ettiği sorumlu düzeydeki PKK'lı terörist teslim oldu - Haber
00:15   İlk Türk askeri birlikleri Libya'ya ulaştı! TSK, radar ve hava savunma sistemi de gönderdi - Haber
22:53   İDO ve BUDO yarın yapılacak bazı seferlerini iptal etti - Haber
22:03   Melih Gökçek'in Mansur Yavaş'ı eleştirdiği paylaşımı, 3 sene öncesine ait çıktı - Haber
21:47   Sabiha Gökçen'de uçağın pistten çıkma anı kameralara yansıdı - Haber
21:25   Kadıköy'de genç bir kadın, yılbaşı gecesi cinsel saldırıya uğradığını iddia etti - Haber
8.01.2020 10:32:44