Haberler » Güncel » Haber

Bayburt Emniyet Müdürü Er'e veda yemeği

Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Emniyet Genel Müdürlüğü emrine atanan Bayburt İl Emniyet Müdürü Sezayi Er için veda yemeği düzenlendi.

24.09.2019 17:05Bayburt Emniyet Müdürü Er'e veda yemeği
Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Emniyet Genel Müdürlüğü emrine atanan Bayburt İl Emniyet Müdürü Sezayi Er için veda yemeği düzenlendi.

Düzenlenen yemeğe Vali Cüneyt Epcim, Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, Garnizon Komutanı Hava Savunma Albay Yusuf Diker, Cumhuriyet Başsavcısı Mahmut Bıçakcı, Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun, Adalet Komisyonu Başkanı Menderes Akar, Aydıntepe Kaymakamı Mustafa Akın, Demirözü Kaymakamı Ömer Coşkun, İl Jandarma Alay Komutanı Jandarma Albay Halil Murat Bilgiç ve vali yardımcıları katıldı.

Yemeğin sonunda Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, günün anısına Emniyet Müdürü Sezayi Er'e plaket takdim etti. - BAYBURT

Emniyet Genel Müdürlüğü, Hükmü Pekmezci, Bayburt, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
19:41 Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Keşmir adeta abluka altında" - NEW
19:40 Almanya'da Yeşiller Partisi Meclis Grubu Başkanlığı seçimi
19:40 Sığırcıklardan gün batımında görsel şölen
19:40 Pakistan'daki 5.8 büyüklüğündeki depremde 19 kişi öldü
19:40 Balkondan düşen çocuk ağır yaralandı
19:38 Samsun'da bacağı silaj makinesine sıkışan kişi yaralandı
19:38 Uçakta "tehlikeye sebep olan" 4 yolcuya para cezası