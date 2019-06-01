BAYBURT Eski tarım aletlerinin maketini yapıyor

Eski tarım aletlerinin maketini yapıyor Bayburt
'ta yaşayan Hasan Erkovan (70), gençlik yıllarında çiftçilik yaptığı dönemde kullandığı tarım aletlerini gelecek kuşaklara aktarmak için, aletlerin yaptığı maketlerini evinde sergilemeye başladı. Evini müzeye çeviren Erkovan, eski tarım aletlerini gelecek nesillere tanıtmayı hedefliyor. Aydıntepe
ilçesi Çiğdemlik köyünde yaşayan Hasan Erkovan, gelecek kuşakların eski tarım aletlerini tanıması için, maketini yaptığı tarım aletlerini müze haline getirdiği evinde sergiliyor. İnşaat işçisi olarak 1973'te gittiği Almanya
'da uzun yıllar çalıştıktan sonra Türkiye
'ye dönen emekli Hasan Erkovan, makineli tarım öncesinde kullanılan kağnı, saban, kotan ve gem gibi eşyaların maketlerini hazırlıyor. Erkovan'ın ahşaptan yaptığı minyatür araç gereçler, aslını aratmıyor. Değirmen ve saman makinesinin minyatürleri de benzerlikleriyle görenlerin ilgisini çekiyor. Hasan Erkovan ziyarete gelenlere istemeleri halinde ücretsiz olarak minyatürlerini hediye ediyor.
'GENÇLERİMİZ ESKİ TARIM ALETLERİNİ GÖRSÜN'
Gençlerin eski tarım aletlerini mutlaka görmesi gerektiğini söyleyen Hasan Erkovan, 'Gençliğimde kullandığım eski tarım aletlerini hatırlatmak için bu yola başvurdum ve maketlerini yaptım. Bu evin içerisinde benim yaptığım eski değirmen, yayık, çeten, kanı arabası gibi birçok şey var. Yaşadığım, kullandığım ne varsa yaşatmaya çalıştım. Sapandan başlayarak bugüne kadar geldik. Bilen yok bu tarım aletlerini, biz bunları hep yaşadık. Bunları yapan büyüklerimiz de gitti. Çoğu kimse bilmiyor bunu. Buraya gençlerimiz gelsin, eski tarım aletlerini görsün. Herhangi bir ticari kaygım yok, isteyen çok oluyor ben de elimden geldiği kadar hediye diyorumö dedi. Adem Şen
de, müzeyi ziyarete gelerek eskileri yad ettiklerini söyledi. Şen, 'Geldik, gezdik, gördük güzel yerler. Eskiyi yad ettik. Eski tarım aletleri çok ilgimi çekti. Eskilerde yaşayan insanların çektikleri zorlukları burada görüyoruz. Burayı herkesin gelip görmesini isterimö diye konuştu.
Kaynak: DHA
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