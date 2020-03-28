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Bayburt halk pazarına yeniden düzenleme

İçişleri Bakanlığının 81 ile korona virüs tedbirleri kapsamında gönderdiği ek bir genelgeye göre mahalle ve semt pazarlarındaki satılacak ürünler belirlendi.

28.03.2020 08:33 | Son Güncelleme: 28.03.2020 08:33
Bayburt halk pazarına yeniden düzenleme
İçişleri Bakanlığının 81 ile korona virüs tedbirleri kapsamında gönderdiği ek bir genelgeye göre mahalle ve semt pazarlarındaki satılacak ürünler belirlendi.

Tüm dünyayı saran yeni tip korona virüs (Covid-19) tehlikesi sebebiyle kapatılan Bayburt Halk Pazarı, İçişleri Bakanlığının gönderdiği genelgeye göre yeniden düzenlenerek açılacak.

Bayburt'ta her pazartesi günü kurulan Halk Pazarında geçici bir süreyle sadece sebze ve meyve satışı yapılacak. Süt ve süt ürünleri, giyim, oyuncak vb. zaruri olmayan ihtiyaç maddelerinin satışına izin verilmeyecek.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, "Tüm dünyayı saran ve ülkemizde de görülen korona virüs (Covid-19) tehlikesine karşı yoğun bir tedbir aldık. İlaçlama ve temizlik seferberliğimizin yanı sıra ele aldığımız tedbirler kapsamında Bayburt Halk Pazarı'nı geçici süreyle kapatmıştık. İçişleri Bakanlığımızın 81 ile korona virüs tedbirleri kapsamında gönderdiği ek bir genelgeye göre Bayburt Halk Pazarında yeniden düzenleme yapacağız" dedi.

Bayburt Halk Pazarında geçici bir süreyle sadece sebze ve meyve satışı yapılacağını, süt ve süt ürünleri, giyim, oyuncak vb. zaruri olmayan ihtiyaç maddelerinin satışına kesinlikle izin verilmeyeceğini belirten Başkan Pekmezci Bayburt Belediyesi'nin alacağı tedbirleri şu şekilde sıraladı:

"Veteriner İşleri Müdürlüğü personelimiz tarafından dezenfeksiyon ve sterilizasyon çalışması yapıldıktan sonra Bayburt Halk Pazarı, Zabıta Müdürlüğü personelimiz tarafından da yoğunluğu dağıtmak için tezgahlar arasında en az 4 metre mesafe olacak şekilde satış yerleri düzenlenecek.

Pazar/satış yerlerinde ambalajsız satılan yaş sebze ve meyvelerin tüketicilerce temas edilmeden, doğrudan pazarcı esnafımız tarafından hijyen koşullarına dikkat edilerek poşetlenmesi/satışının yapılması sağlanacak. Bu husus pazar/satış yerlerinde görevlendirilecek zabıta memurlarımız tarafından sürekli kontrol edilecek.

Pazarcı esnafımız kişisel hijyen kurallarına uyması konusunda uyarılarak koruyucu önlemleri alınması sağlanacak; bu husus yine zabıtalarımız tarafından denetlenerek gerekli işlem yapılacak.

Pazartesi günleri açık olacak olan Bayburt Halk Pazarı en geç saat 19: 00'a kadar faaliyet yürütebilecek; buna yönelik tebligatlar pazar esnafına yapılacak.

Pazar yerinde belediyemizce pazar esnafı ve vatandaşlarımız için el dezenfektanı konusunda destek olunacak." - BAYBURT

Kaynak: İHA

Etiketler: Bayburt, Güncel

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