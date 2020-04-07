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Bayburt halk pazarında maske dağıtıldı

Bayburt halk pazarında maske dağıtıldı Bayburt Belediyesi zabıta ekiplerince korona virüsle mücadele tedbiri kapsamında halk pazarında eldiven ve maske dağıtıldı.

07.04.2020 09:09 | Son Güncelleme: 07.04.2020 09:10
Bayburt halk pazarında maske dağıtıldı
BAYBURT - Bayburt Belediyesi zabıta ekiplerince korona virüsle mücadele tedbiri kapsamında halk pazarında eldiven ve maske dağıtıldı.
Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs ile mücadelede işi sıkı tutan Bayburt Belediyesi, halk pazarında da tedbiri elden bırakmıyor. Pazar tezgahlarının 4'er metre aralıklarla kurulmasını sağlayan Bayburt Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, eldiven ve maske dağıttıkları pazarcılara uymaları gereken hijyen kuralları hakkında bilgi verdi.
Özellikle yaş sebze ve meyvelerin tüketicilerce 'seçmece' olarak alınmasını engellenmesi gerektiği üzerinde duran zabıtalar, pazarcıların maske ve eldivenlerini takarak satışlarını yapmalarını söylediler. Bir taraftan halk pazarında satıcıları hijyen kurallarına uygun şekilde davranmaları konusunda uyarılarını yapan zabıta personeli, diğer bir taraftan da pazara gelen vatandaşlara da maske dağıttı. Pazarın girişine konulan el dezenfektanları da vatandaşın kullanımına sunuldu. Zabıta personeli ayrıca ateş ölçerle pazar esnafının ve vatandaşların ateşini de tedbir amaçlı kontrol etti. Bayburt halk pazarında maske dağıtıldı

Kaynak: İHA

Etiketler: Bayburt, Zabıta, Genel

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Bayburt halk pazarında maske dağıtıldı
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