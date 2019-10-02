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Bayburt İl Özel İdare ekipleri yol yapım çalışmalarına devam ediyor

Bayburt İl Özel İdare ekipleri yol bakım onarım ve yenileme çalışmalarına devam ediyor.

02.10.2019 09:19Bayburt İl Özel İdare ekipleri yol yapım çalışmalarına devam ediyor
Bayburt İl Özel İdare ekipleri yol bakım onarım ve yenileme çalışmalarına devam ediyor.

Bayburt İl Özel İdare ekipleri yaklaşan kış ayı öncesinde çalışmalarını hızlandırdı. Ekipler Helva, Kırzı ve Başçımağıl köyleri ile Kavlatan köyü Kuşmer yaylasında yol bakım onarım ve yenileme çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Çalışmaları yerine inceleyen İl Özel İdare Genel Sekreteri Hayrettin Koçyiğit, yetkililerden bilgiler aldı.

Koçyiğit, "Arpalı beldesi aşağı Kırzı köyü, Kavlatan köyü Kuşmer yaylası, Helva köyü ve Başçımağıl köylerinde bakım onarım ve yenileme çalışmalarına devam ediyoruz. Çalışmalarımız şuanda isteğimiz hızda devam ediyor" diye konuştu. - BAYBURT

Kavlatan, Bayburt, Güncel

Kaynak: İHA

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