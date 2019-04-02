Bayburt İl Özel İdarespor, Kocaelispor Maçına Hazır

BAYBURT/ DHA TFF
3. Lig 3. Grup'un 29'uncu haftasında şampiyonluğu yakından ilgilendiren maçta lider Bayburt
İl Özel İdare Gençlik ve Spor, yarın en yakın takipçisi Kocaelispor
'u konuk edecek.
Kocaelispor'un 5 puan önünde liderlik koltuğunda oturan Sarı-siyahlı ekibin teknik direktörü Özcan Kızıltan
, bu önemli karşılaşma öncesi temkinli konuştu.
Her maçı ciddiye aldıklarını belirten Özcan Kızıltan, "En yakın takipçimizle aramızda 5 puan fark var. Ancak bu farkı önemsemiyoruz. Her maça ciddi bir şekilde hazırlanıyoruz. Sezon sonu da ipi göğüslemek istiyoruz" dedi.
Yarın oynanacak maç öncesi hazırlıklarını tamamlayan Sarı-siyahlı ekipte cezalı olan Emre Hasan Balcı
ve golcü futbolcu Feyyaz Aydil forma giyemeyecek.
Türkiye Futbol Federasyonu, DHA, Bayburt, Kocaelispor, Spor
Kaynak: DHA