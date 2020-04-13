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Bayburt ile Trabzon Uzungöl arasında "baharda" karla mücadele

Bayburt ile Trabzon Uzungöl arasında "baharda" karla mücadele Bayburt ile Trabzon Uzungöl arasında kar yağışı nedeniyle yılın 6 ayı ulaşıma kapalı olan yolların ulaşıma açılması için çalışma başlatıldı.

13.04.2020 09:21 | Son Güncelleme: 13.04.2020 09:23
Bayburt ile Trabzon Uzungöl arasında "baharda" karla mücadele
BAYBURT - Bayburt ile Trabzon Uzungöl arasında kar yağışı nedeniyle yılın 6 ayı ulaşıma kapalı olan yolların ulaşıma açılması için çalışma başlatıldı.
Bayburt İl Özel idaresi ekipleri korona virüs tedbirlerini alarak sezon çalışmasına başladı. Bayburt ile Trabzon Uzungöl arasındaki karayolunda kar temizliğine başlayan ekipler 20 günlük sürenin ilk startını verdi.
Şantiye Şefi Dursun Ali Barın, "Şu anda Kılıçkaya, Dumlu, Kavlatan, Karlıca ve Seydiyakup yaylasında 20 gün sürecek bir çalışma başladı. İnşallah 20 gün sonra tüm yerleşim birimlerimizi yaylalarımızı açıp Bayburt'a ineceğiz. Kazasız belasız her sabah maskelerimizle dezenfekte olarak işe çıkıyoruz. Maskelerimizle işbaşı yapıp çalışmaya başlıyoruz, kolonyamızdan dezenfekte araçlarımıza eldivenimiz her şeyimiz var." dedi.
Kepçe operatörü ise güzergahta zaman zaman 7 metreyi bulan kar yığınlarını açtıklarını söyledi. Bayburt ile Trabzon Uzungöl arasında ’baharda’ karla mücadele

Kaynak: İHA

Etiketler: Uzungöl, Trabzon, Bayburt, Genel
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