Bayburt kar yağışının etkisi altına girecek
Adeta bahardan kalma günlerin yaşandığı Bayburt, uzun bir süre sonra yeniden kar yağışının etkisi altına girecek.
15.03.2020 13:09 | Son Güncelleme: 15.03.2020 13:09
Adeta bahardan kalma günlerin yaşandığı Bayburt , uzun bir süre sonra yeniden kar yağışının etkisi altına girecek.
Meteoroloji 11. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmelere göre, bugün akşam saatlerinden itibaren yağmur şeklinde başlayacak yağışların (Pazartesi) günü Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışına dönmesi bekleniyor. Bayburt, Gümüşhane ve Artvin'de Salı, Çarşamba ve Perşembe günleri de aralıklarla kar yağışlarının devam etmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don, tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması hususunda uyarıda bulunuldu.
Kar yağışıyla birlikte Bayburt ve Gümüşhane'de hava sıcaklıklarının sıfırın altında 10 dereceye kadar, Artvin'in Mersivan Kayak Merkezinde gece saatlerinde sıfırın altında 30 dereceye kadar düşeceği tahmin ediliyor. - BAYBURT
Meteoroloji 11. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmelere göre, bugün akşam saatlerinden itibaren yağmur şeklinde başlayacak yağışların (Pazartesi) günü Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışına dönmesi bekleniyor. Bayburt, Gümüşhane ve Artvin'de Salı, Çarşamba ve Perşembe günleri de aralıklarla kar yağışlarının devam etmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don, tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması hususunda uyarıda bulunuldu.
Kar yağışıyla birlikte Bayburt ve Gümüşhane'de hava sıcaklıklarının sıfırın altında 10 dereceye kadar, Artvin'in Mersivan Kayak Merkezinde gece saatlerinde sıfırın altında 30 dereceye kadar düşeceği tahmin ediliyor. - BAYBURT
Kaynak: İHA
Etiketler : Doğu Karadeniz, Bayburt, Güncel
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