Bayburt Kültürel Güzergahın Parçası Haline Geldi"

14 Aralık 2018 Cuma 11:42



14 Aralık 2018 Cuma 11:42

ABDULKADİR NİŞANCI - Bayburt'un Bayraktar köyünde, gerek mimari yapısı gerekse konumu itibarıyla "sıra dışı müze" olarak ünü dünyaya yayılan Baksı Müzesi'ni bu yıl yaklaşık 20 bin kişi ziyaret etti.Kent merkezine 45 kilometre mesafedeki Bayraktar (Baksı) köyünde, Çoruh Vadisi'ne bakan bir tepenin üzerine ressam ve akademisyen Prof. Dr. Hüsamettin Koçan tarafından kurulan müze, sanatseverlere kapılarını 2010'da açtı.Çağdaş ve geleneksel sanatları aynı çatı altında barındıran, atölyelerle yöre insanına eğitim ve istihdam imkanı da sağlayan müze, 2014 Avrupa Konseyi Müze Ödülü, aynı yıl TBMM Onur Ödülü, Kültür ve Turizm Bakanlığı 2017 yılı "Kültür ve Sanat Kurumu" gibi birçok ulusal ve uluslararası ödüle layık görüldü.Geleneksel kültürü koruyarak gelecek kuşaklara aktarmak için araştırmalar yaparken, diğer yandan da kadın istihdamı projeleri, özel yetenekli çocukların tespit ve desteklenmesi gibi çalışmalar yürütülen müze, kendi adına hazırlanan kokusu, sıra dışı sergileriyle yurt içi ve dışında adından söz ettiriyor.Mimari yapısı ve konumu itibarıyla "sıra dışı müze" olarak ünlenen Baksı Müzesi'ni, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da ağustos ayında gerçekleştirdiği Bayburt programı kapsamında ziyaret etti.Müzenin kurucusu Prof. Dr. Hüsamettin Koçan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2018 yılı turizm sezonunun Baksı Müzesi için özel bir sezon olduğunu söyledi.Bunun, müzede gerçekleştirilen farklı etkinliklerin yanı sıra ziyaretçilerin ilgisinden de kaynaklandığını belirten Koçan, Alev Ebuzziya ile köylü kadınların yaptıkları seramiklerin bir arada sergilendiği "Toprak" sergisinin, eskiyle yeninin buluşması açısından sezonun önemli etkinliklerinden biri olduğuna dikkati çekti.Koçan, müze bünyesinde oluşturulan Şair Zihni Sanat Alanı'nın da izleyici artışında etkili olduğuna işaret ederek, "Amfi tiyatromuzu hizmete soktuk ve çok önemli iki konser gerçekleştirdik. Birincisi Bülent Ortaçgil, Erkan Oğur ve İsmail Hakkı Demircioğlu konseri ki bunu bin 500'ün üzerinde kişi izledi. İkincisi Erdal Erzincan konseriydi ve bu konseri de yine çok sayıda kişi izledi." dedi.Yetenekli çocukların özendirilmesi ve desteklenmesi için 2013 yılında Bayburt genelinde düzenledikleri Baksı Müzesi Öğrenci Sanat Şenliği'ni çevre illere de yaymaya başladıklarını kaydeden Koçan, bu yıl düzenlenecek şenliğe Erzurum ve Trabzon'u da dahil ettiklerini aktardı.Koçan, yine bu yıl 20 dolayında tur şirketinin Baksı Müzesi'ne turlar düzenlediğini ifade ederek, "Gelenler hem iki günlük sürelerle buradaki sergileri izlediler, öteki yanıyla da buradaki doğal kültür turu akışını hızlandırdılar. Daha önceki yıllarda Karadeniz turları Erzurum üzerinden Ovit'ten sağlanıyordu, şimdi sadece Baksı için İstanbul ve İzmir merkezli turlar düzenlenmeye başladı. Bu, sürdürülebilirlik açısından bizim için son derece önemli diye düşünüyorum." diye konuştu.Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da bu yıl Baksı Müzesi'ni ziyaretinin kendilerini mutlu ettiğini, ziyaretin ardından müzeye ilginin arttığını belirten Koçan, "Bu sene izleyici profilimiz hızla arttı ve genişledi. Bu profilin en yaygın temsilcileri İstanbul, İzmir gibi kentlerden oldu. Bu açıdan da son derece umut verici bir sezon söz konusu." dedi.Ziyaretçi sayısında yüzde 30 dolayında artışKoçan, Baksı Müzesi'nin 2018 yılı sezonunda önceki yıllara oranla yüzde 30 dolayında ziyaretçi artışı yaşadığına dikkati çekerek, "Konaklama açısından da bu artışı sağladık ve bu bizim için son derece memnuniyet verici. Bu sene henüz tam sayılar çıkmamakla birlikte 20 bin dolayında izleyiciye ulaştık. Bu bizim için büyük bir sayıdır. Önümüzdeki yıl biz bunu daha sezonsal planlama ve sinema etkinlikleriyle 25-30 bine çok rahatlıkla çıkarabileceğiz." değerlendirmesinde bulundu.Türkiye'nin en küçük ili Bayburt'un, en çok göç veren illerden biri, istihdam sorunları olan il olarak bilindiğini belirten Koçan, şunları söyledi:"Şimdi Bayburt başka bir güzergaha doğru girmeye başladı, kültürel güzergahın bir parçası haline geldi. Bu ilgi doğrusunu isterseniz burayı bir bakıma kültürel merkez haline getiriyor. Bunun giderek artacağını da düşünüyorum çünkü şu günlerde yoğun talep var ve talepleri karşılayamayacak durumdayız. Ben önümüzdeki yıl içerisinde izleyici sayımızın çok rahatlıkla 30 bin olacağı düşüncesindeyim."Koçan, Baksı Müzesi'ni Anadolu'nun bir köyüne inşa ederken de aslında hedefinin sanatın yalnızca büyük şehirlerle sınırlı olamayacağını göstermek olduğuna işaret ederek, bu hedefin büyük oranda gerçekleştiğini düşündüğünü sözlerine ekledi.