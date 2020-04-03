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Bayburt M Tipi Kapalı Ceza infaz Kurumu'nda Kovid-19 tedbirleri

Bayburt M Tipi Kapalı Ceza infaz Kurumu'nda yeni tip korona virüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında çeşitli tedbirler alındı.

03.04.2020 18:23 | Son Güncelleme: 03.04.2020 18:23
Bayburt M Tipi Kapalı Ceza infaz Kurumu'nda Kovid-19 tedbirleri
Bayburt M Tipi Kapalı Ceza infaz Kurumu'nda yeni tip korona virüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında çeşitli tedbirler alındı.

Bayburt Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, "Tüm dünya ile birlikte ülkemizi de etkileyen Covid-19 salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında Bayburt Kapalı Ceza İnfaz Kurumumuzda bulunan hükümlü ve tutuklular ile personelimizin Covid-19 salgınına karşı korunması amacıyla ilk günden bu yana gerekli tedbirler alınmaktadır. Bu kapsamda kurumda düzenli dezenfekte işlemleri yapılarak, hükümlü ve tutuklulara gerekli temizlik malzemesi dağıtılmakta, personel ve diğer kişilerin kuruma girmeden önce ateşleri ölçülerek, sürekli maske ve eldiven kullanmaları sağlanmaktadır." denildi.

Bilimsel Danışma Kurulu'nun ceza infaz kurumlarına yönelik almış olduğu yeni tavsiye kararları doğrultusunda, Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü tarafından ceza infaz kurumlarındaki personel ile birlikte hükümlü ve tutukluların salgından korunması amacıyla yeni tedbirlerin uygulanmaya başlandığı belirtilerek, şu bilgilere yer verildi:

"Bu kapsamda 01/04/2020 tarihinden itibaren Bayburt M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu personelinin de evlerine gönderilmeyip yapımı tamamlanan Bayburt Açık Ceza İnfaz Kurumu'nun kendileri için ayrılan kısmında barınmaları sağlanarak dışarı ile temasları en aza indirilmiştir. Uygulamaya göre gruplara ayrılan personel öncelikle 15 gün dışarı ile temas olmayacak şekilde açık ceza infaz kurumunda barındırılacak, sonraki 15 günde ise tam zamanlı olarak kapalı ceza infaz kurumunda kalıp, vardiya usulü çalışmaya devam edeceklerdir. 15 günün sonunda aynı şekilde önceden izole edilen grup görevi devralacak, süreç bu çalışma sistemi ile sürdürülecektir. İzolasyon dışı tutulan cezaevi personelimizden oluşturulan bir gönüllü grubu ise izolasyona tabi personelden dışarıda ailesi olanların ihtiyaçlarını karşılayacaklardır.

Millet olarak yaşadığımız bu zor zamanlarda üzerlerine düşen vazifeyi en iyi şekilde yerine getirme sevdası taşıyarak büyük bir fedakarlıkla çalışan Bayburt Ceza İnfaz Kurumu idareci ve personellerine şükranlarımızı sunuyoruz." - BAYBURT

Kaynak: İHA

Etiketler: Bayburt, Güncel
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