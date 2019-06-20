Bayburt matematik atölyesi sertifika töreni düzenlendi

Uluslararası Kanguru ve Ulusal Tales matematik yarışmalarında derece elde eden BAYPROJE Matematik Atölyesi öğrencilerine sertifikaları törenle takdim edildi.



Bayburt Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Prof. Dr. Gökhan Budak Konferans Salonu'nda düzenlenen törene Vali Ali Hamza Pehlivan, Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, Bayburt Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Halil İbrahim Şimşek, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Halil Murat Bilgiç, İl Milli Eğitim Müdür Vekili Serdal Salık, Bayburt Bilgi Paylaşım ve Proje Üretim Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Akın Bayrak, Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Rıfat Yıldız, yarışmalara katılan öğrenciler ile aileleri katıldı.



Tören açılışında konuşan Vali Pehlivan, Bayburt'ta göreve yeni başladığı haftalarda tanıştığı Akın Bayrak ve Prof. Dr. Rıfat Yıldız'ın BAYPROJE çalışmaları hakkında kendisine bilgi verip Matematik Atölyesi kurmak istediklerinden bahsettiklerini söyledi. Vali Pehlivan, "Bizlere böyle bir düşünceleri olduğunu aktardılar. Öncelikle memnuniyet duydum. Matematik gibi en temel bilim alanlarından birinde böyle bir çalışmanın Bayburt ilinde yapılacak olması bizleri heyecanlandırdı. Milli Eğitim Müdürümüz ve ilgili arkadaşlarımızdan istişare halinde işbirliğinin temin edilmesi konusunda gerekli desteğin sağlanmasını istedim. BAYPROJE ekibinin böyle bir atölye kurulmasını hayal edip projelendirmeleri, akabinde İl Milli Eğitim Müdürlüğü, öğretmenler, akademisyenler, öğrenciler ve velilerin katkılarıyla hayata geçirmeleri ile bugün bu aşamalara kadar gelindi." diye konuştu.



Projenin takdire değer bir adım olduğunu kaydeden Vali Pehlivan, "Memleketlerine olan vefayı böyle çağın gereklerine uygun bir proje ile hayata geçirmiş olmalarından dolayı gerçekten takdire değer bir adım olduğunu ifade etmek isterim. Matematik gibi önemli bir bilim dalının seçilmiş olması, gerek kamu kurum ve kuruluşlarının gerekse sivil toplum kuruluşlarının koordinasyon içerisinde çalışması boyutuyla da takdir toplamıştır." dedi.



Vali Pehlivan, Matematik Atölyesi'ni ziyaret etmek suretiyle öğrencilerin ve velilerinin heyecanı ve memnuniyetini yakından tanık olduğuna dikkat çekerek, "Onların heyecanı bizi mutlu eden unsurlardan birisi olmuştur. Aynı şekilde velilerimizin de öğrencilerimizi desteklemeleri, fedakarlık göstermeleri ve öğretmenlerimizin gönüllü bir şekilde bu işe dahil olmaları bizleri memnun eden unsurlardan başka bir tanesi olmuştur. Başlangıcından sürecin işleyişi ve bugünlere gelişine kadar, meyvelerinin başarıyla de alması hasebiyle özetle başarılı bir proje olduğunu gönül rahatlığıyla söyleyebiliriz." ifadelerini kullandı.



Vali Pehlivan sözlerinin devamında şunları söyledi: "Matematik hakkında zaman zaman 'Neden öğreniyoruz?', 'hayatta işimize nerede yarayacak?' gibi sorulmuştur. İşin uzmanları bu konuda elbetteki çok daha kapsamlı değerlendirmelerde bulunacaktır. Bunlardan birisi matematik öğrenilirse hayatta karşılaşılan en karmaşık problemlerin aşama aşama daha basite indirgenip nihayetinde çözüme kavuşturma hususunda zihinsel gelişime yaptığı katkıdır. Bir bilim dalı ile ilgili bir şeyler öğrenmeden ya da öğretmeden kişilerin bu bilim dalına yatkın olup olmadıklarını ölçemezsiniz. Dolayısıyla matematiği Milli Eğitim bünyesindeki okullarımızda öğretmeye devam ediyoruz. Bugün ve bu projede olduğu gibi STK destekli var olan yeteneklerin daha da geliştirilmesi ve ileri noktalara taşınması ile ilgili ilave destek, çalışma ve projelerle inanıyoruz ki bu alanda gerek ulusal gerekse uluslararası düzeyde gerçekten başarılı bilim insanları yetişecektir. Buna ihtiyacımız var. Biliyorsunuz



Cumhurbaşkanımızın himayesinde Milli Eğitim Bakanlığımız eğitimde 2023 Vizyon Belgesi'ni açıkladı. O belge içerisinde okullar bünyesinde uygulamalı eğitim öğretimi destekleyecek olan atölyelerin kurulmasından bahsediliyor. Bayburt ilimizde böyle bir projenin hayata geçirilmesi bu bağlamda da örnek teşkil etmiştir. Projenin İlimizde hayata geçirilmesinden dolayı BAYPROJE Yönetim Kurulu Başkanı Akın Bayrak'a, Prof. Dr. Rıfat Yıldız'a, Bayburt Üniversitesi'ne, Milli Eğitim Müdürlüğü'ne, Bayburt Belediyesi'ne, öğretmenlerimize, öğrencilerimize ve velilerine İlin Valisi olarak teşekkürlerimi sunuyorum. Öğrencilerimize üstün başarılar diliyorum."



Törende konuşan Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci de projenin hayata geçirilmesinde emeği bulunan kişi ve kurumları kutlayıp teşekkür ederek öğrencilere başarılar diledi.



Dernek olarak gerçekleştirdikleri çalışmalar hakkında bilgiler veren BAYPROJE Yönetim Kurulu Başkanı Akın Bayrak ise, "Bugüne kadar çok ciddi işler yaptık. Yirmi bir yayını oldu. Dört kongre düzenledik. Dört araştırma yaptırdık. İki doktora programını, iki yüksek lisans programını destekledik. Öykü yarışması gerçekleştirdik. Dolayısıyla son altı sene bunlar ile vakit geçirdik. Lise talebelerimizin öykü yarışmalarında yazdığı hikayeler kitap haline getirildi. Şu anda bu şekilde beş altı kitabımız var." dedi.



Matematik Atölyesi'ni Prof. Dr. Rıfat Yıldız'ın emeklilik ikramiyesi ile yaptığı yatırım sayesinde hayata geçirdiklerini ifade eden Bayrak, "Bayburt'un sosyal, kültürel ve ekonomik kalkınmasına katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Bu işi de iyi yaptığımızı düşünüyorum. En önemli özelliğimiz buradaki kurumlarla işbirliği içerisinde bu işi yürütüyoruz. Gerek Valiliğimiz,gerekse STK'lar, Belediyemiz, Milli Eğitim Müdürlüğümüz ve diğer kurumlar olsun, onlarla işbirliği içinde yürütüyoruz. Bu işbirliğini Bayburt'ta yaygınlaştırmaya çalışıyoruz. Bu proje için ne yapabiliriz diye tartıştık. Somut, elle tutulur bir şey olsun istedik. Matematik Atölyesi adı altında bu projeyi başlattık. Projeyi başlatmak kolay değil. Öncelikle Sayın Valimiz ile görüştük ve olurunu aldık. O da heyecanlandı. O zaman ki belediye başkanımız ile görüştük. Milli Eğitim Müdürlüğümüz ile bir protokol imzalayarak bu işi başlattık. İki yıldır uyguladığımız bu proje özgün bir projedir. Yani bize hastır. Bayburt'a hastır. Benzeri yoktur. Benzeyenler vardır ama benzeri yoktur." değerlendirmesinde bulundu.



BAYPROJE Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Rıfat Yıldız da BAYPROJE fikrinin Bayburt sevdasından ortaya çıktığını söyledi. Bayburt'a olan vefa borcunu ödemek üzere BAYPROJE'yi kurduklarını aktaran Yıldız, "8 yılda gerçekleştirdiğimiz faaliyetlerimize baktığımızda eğitim, ekonomi ve kültürün önde olduğunu görüyoruz. Bu yıl Milli Eğitim Müdürlüğü ile işbirliği içerisinde yedincisini yayınlayacağımız Liseler Arası Öykü Yarışmasının amacı geleceğin edebiyatçılarının tohumunu ekmektir. Sevgili öğrencilerimiz bizler Çoruh Nehri'nde yüzmeyi öğrendik. Bizler kızakla kaymayı Şingah'ın yamaçlarında, Şehit Osman'ın ve Aslan Dağı'nın yamaçlarında öğrendik. Bayburt Kalesi'nde çığırdığımız türkülerle sevgilerimizi ve coşkularımız dile getirdik. Bu ve benzer yaşanmışlıklarımız bizleri Bayburt sevdalısı yaptı. 40 yıllık mesleki ve hayat deneyimimiz bu kararı vermemizde bize cesaret verdi." diye konuştu.



Matematik Atölyesi'nin BAYPROJE'nin ikinci kurumsallaşma hamlesi olduğuna dikkat çeken Prof. Yıldız, "Matematik Atölyemizin temel felsefesi sorgulama mantığına dayalı matematiği sevdirmek ve oyun ve uygulama esaslı öğrenmeyi öğretmektir. Neden Matematik ? Çünkü Matematik bilimlerin anasıdır. Matematik bilimin çıktısı, türevi ise teknolojidir. Sevgili öğrencilerimiz sizleri matematik atölyesinin gelecek yöneticileri olarak hayal ediyoruz. Sizleri geleceğin Türkiye'sinin teknoloji üreticileri olarak hayal ediyoruz. Sizleri geleceğin Türkiye'sinin yıldız matematikçileri ve bilim adamları olarak hayal ediyoruz. Matematik Atölyesi'ni Türkçe öykü okuma, analiz esaslı anlama ve yorumlama programımızla bütünleştirdik. Bu bütünleştirmeyi dünyaca tanınmış Türk bilim adamı Oktay Sinanoğlu'nun bir sözü ile anlatmak istiyorum. Oktay Sinanoğlu diyor ki: 'Gençler, bilim için aklımızı matematikle, gönlümüzü ise Türkçe ile geliştirelim. İşte bu temel felsefe üzerine hareketimizi tasarladık, gerçekleştirdik. Bu yolda bize destekte bulunan en başta Milli Eğitim Müdürlüğümüze, kurum ve kuruluşların yetkililerine, Bayburt'ta olmayan değerli dostlarımıza, hemşerilerimize, akademik danışmanlarımıza, eğitim danışmanlarımıza ve öğretmenlerimize en kalbi teşekkürlerimi sunuyoruz. Sevgili öğrenciler yolunuz açık olsun." İfadelerini kullandı.



Konuşmaların ardından öğrencilere sertifikaları takdim edildi. - BAYBURT

Kaynak: İHA