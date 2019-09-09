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Bayburt orjinli Alabalık yavruları üretilecek

Bayburt orjinli Alabalık yavruları üretilerek derelere salınacak.

09.09.2019 14:20 Bayburt orjinli Alabalık yavruları üretilecek
Bayburt orjinli Alabalık yavruları üretilerek derelere salınacak.

Bayburt Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) ekiplerince 'Alabalık Popülasyonu Güçlendirme' çalışmaları devam ediyor. 2013 yılında başlatılan orman içi sularının alabalık popülasyonunun güçlendirilmesi çalışmaları kapsamında, Bayburt'un bazı derelerinden anaç Alabalık alındı. Alınan anaçlar Maçka'da bulunan üretme istasyonuna gönderildi. Burada Bayburt orjinli Alabalık yavruları üretilerek, bu yavrular daha sonra anaçların alındığı derelere salınacak.

2014- 2018 döneminde Bayburt'un muhtelif 321 bin adet Alabalık yavrusunun salındığı kaydedildi. - BAYBURT

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Bayburt, Güncel

Kaynak: İHA

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