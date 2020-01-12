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Bayburt Özel İdare Spor: 0-0

STAT: Gençlik MerkeziHAKEMLER: Yalçın Taşkun Fırat, Barkın Güdü, Şenol BektaşELAZIĞSPOR: Ahmet - Yiğitcan, Ahmet, Murat, Kadir, Cengizhan, Murathan (Dk.69 Fırat), Ömer Faruk Aydemir, Tufan (Dk.81 Cihan Aslan), Cihan Canpolat (Dk.62 Eren), Ömer YıldızBAYBURT ÖZEL İDARE SPOR: Alican - Alper (Dk.

12.01.2020 16:50 | Son Güncelleme: 12.01.2020 16:50Bayburt Özel İdare Spor: 0-0

STAT: Gençlik Merkezi

HAKEMLER: Yalçın Taşkun , Barkın Güdü, Şenol Bektaş

ELAZIĞSPOR: Ahmet -  Yiğitcan, Ahmet, Murat, Kadir, Cengizhan, Murathan (Dk.69 Fırat), Ömer Faruk Aydemir, Tufan (Dk.81 Cihan Aslan), Cihan Canpolat (Dk.62 Eren), Ömer Yıldız

BAYBURT ÖZEL İDARE SPOR: Alican -  Alper (Dk.80 Selçuk), Okan, Bilal (Dk.60 Mert), Zafer, Rahmi, Doğan (Dk.90 Serkan), Yusuf, Muhammet, İsmet, Onur

SARI KARTLAR: Murat Ceylan, Ahmet Burak, Kadir (Elazığspor) - Rahmi ( Özel İdare )

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'un 18'inci haftasında Elazığspor, sahasında Bayburt Özel İdare Spor ile 0-0 berabere kaldı.

23'üncü dakikada Cengizhan'ın ceza sahası dışından sert şutunda top direkten döndü.

61'inci dakikada Onur'un ceza sahası içinden sert şutunu kaleci Ahmet kurtardı.

Karşılaşma 0-0 berabere sona erdi.


- Elazığ

Ömer Faruk Aydemir, Ahmet Murat, Bayburt, Fırat, Spor

Kaynak: DHA

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