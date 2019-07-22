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Bayburt Özel İdare Spor çalışmalarına başladı

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele edecek Bayburt Özel İdare Spor, yeni sezon öncesi çalışmalarına başladı.

22.07.2019 09:59 Bayburt Özel İdare Spor çalışmalarına başladı
TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele edecek Bayburt Özel İdare Spor, yeni sezon öncesi çalışmalarına başladı.
İlk antrenmanını Genç Osman Stadında teknik sorumlu Metin İlhan idaresinde gerçekleştiren Bayburt ekibi, kondisyon ağırlıklı çalıştı.
Bir süre sonra kamp için Erzurum'a gideceklerini belirten İlhan, "Birinci etap kampımızda yoğun bir çalışma temposu ile güç depolayıp yükleme yapacağız. İlk etap Kampı sonrasında vereceğimiz 2 günlük izin sonrası 13 gün sürecek İkinci etap kampı için 13 Ağustos da Bolu'da toplanacağız." diye konuştu.
İlhan, kamp ve antrenmanlar sonrası eksik görülen mevkilere transferler yapılabileceğini de sözlerine ekledi.
Kaynak: AA
Türkiye Futbol Federasyonu, Genç Osman, Erzurum, Bayburt, Güncel

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