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Bayburt Özel İdare Spor - Sakaryaspor: 0- 2

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta 17. hafta mücadelesinde Sakaryaspor, Bayburt Özel İdare Spor'u deplasmanda 2-0 mağlup etti.

15.12.2019 15:25 | Son Güncelleme: 15.12.2019 15:30Bayburt Özel İdare Spor - Sakaryaspor: 0- 2
TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta 17. hafta mücadelesinde , Özel İdare 'u deplasmanda 2-0 mağlup etti.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta 17. hafta mücadelesinde Bayburt Özel İdare Spor, sahasında Sakaryaspor'u konuk etti.

Bayburt Genç Osman Stadı'nda oynanan Bayburt Özel İdare Spor - Sakaryaspor maçı konuk ekibin 2-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

Sakaryaspor'un gollerini 79. ve 85. dakikalarda Berk İsmail Ünsal kaydetti.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta Sakaryaspor puanını 27 yaparken, Bayburt Özel İdare Spor da 27 puanda kaldı. - BAYBURT

Türkiye Futbol Federasyonu, Sakaryaspor, Bayburt, Spor

Kaynak: İHA

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