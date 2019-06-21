21.06.2019 11:46
Haberler » Spor » Haber

Bayburt Özel İdare Sporun yeni teknik direktörü Metin İlhan oldu

Bayburt Özel İdare Sporun yeni teknik direktörü Metin İlhan oldu

Önümüzdeki sezon TFF 2. Lig'de mücadele edecek olan Bayburt Özel İdare Spor Kulübü'nün yeni teknik direktörü Metin İlhan oldu.

Önümüzdeki sezon TFF 2. Lig'de mücadele edecek olan Bayburt Özel İdare Spor Kulübü'nün yeni teknik direktörü Metin İlhan oldu.

Kulüp başkanı Muhammet Karaoğlu, Bayburt Özel İdarespor Tesisleri'nde gerçekleşen imza töreninde yaptığı açıklamada, Metin İlhan ve ekibine takımı 2019-2020 futbol sezonu TFF 2'nci Lig'de en iyi şekilde yöneteceklerine inandıkları için emanet ettiklerini söyledi. Karaoğlu, İlhan ve ekibinin takımı TFF 2'nci Lig'de en iyi yerlere taşıyabilecek durumda olduğunu belirterek, "Bayburt Özel İdare Spor Kulübü olarak ligimizi tanıyan ve geçen sezon komşu ilimiz Gümüşhanespor 'u çalıştıran Metin İlhan ve ekibine inandığımız için tercihimizi bu yönde kullandık" dedi. - BAYBURT
Kaynak: İHA
Futbol , Türkiye Futbol Federasyonu , Metin İlhan , Bayburt , Spor

YORUMLAR
Son Dakika Haberleri
12:47Fırat Arslan - David Crenz maçı için nefesler tutuldu
12:45Denizlispor'da Tolgahan tamam, Yekta yolda
12:41Çocuklar basketbolu üniversitede öğreniyor
12:38Cech, Chelsea'ye döndü
12:35Comolli teklifi yapıp masadan kalktı! Max Kruse'nin menajeri İstanbul'a geliyor
12:35Türk ile Suriyeli çocuklar, judo turnuvasında buluştu
12:26Atletizm Milli Takımı, Erzurum'da kamp yapıyor