20.06.2019 18:05
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Bayburt Özel İdare, teknik direktör Metin İlhan ile anlaştı

Bayburt Özel İdare, teknik direktör Metin İlhan ile anlaştı

TFF 2. Lig'e yükselen Bayburt Özel İdare Spor Kulübü, teknik direktör Metin İlhan ile anlaştı.

TFF 2. Lig'e yükselen Bayburt Özel İdare Spor Kulübü, teknik direktör Metin İlhan ile anlaştı.

Kulüp tesislerinde başkan Muhammet Karaoğlu'nun yer aldığı imza töreninde Metin İlhan ile sözleşme imzalandı.
Karaoğlu, imza töreninde yaptığı açıklamada, Bayburt Özel İdare Spor Kulübü olarak ligi tanıyan ve geçen sezon komşu illerinin takımı Gümüşhanespor'u çalıştıran Metin İlhan ve ekibini tercih ettiklerini belirterek, "İlhan ve ekibinin takımı TFF 2. Lig'de en iyi yerlere taşıyabilecek durumda olduklarına inanıyoruz." dedi.
Teknik direktör İlhan ise Bayburt Özel İdare Spor'da görev almaktan dolayı mutluluk duyduğunu ifade ederek, "Hedefi olan, beklentileri yüksek olan kulübümüze geldik. Bu bayrak şimdilik biz de yarın bir başkasında olacaktır. Hedefimiz ligi en iyi yerde bitirmek. Bizleri bu göreve layık gören başkan ve yönetimine teşekkür ediyorum." diye konuştu.
Kaynak: AA
Türkiye Futbol Federasyonu, Metin İlhan, Bayburt, Spor

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