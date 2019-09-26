Bayburt Özel İdarespor, Akhisarspor'u kupada saf dışı bıraktı!

Ziraat Türkiye Kupası'nda son 2 sezonun finalisti Akhisarspor, 3. tur maçında evinde Bayburt Özel İdarespor'a normal süresi ve uzatmaları 0-0 biten müsabakada seri penaltı atışları sonucunda 4-2 mağlup olarak kupaya veda etti.

BURHAN VE BJARNASON PENALTIYI KAÇIRDI

Konuk ekipte Azad, Bilal, Sertan ve Sinan penaltı atışlarını gole çevirirken, Akhisarspor'da Ergin ve Muhammet penaltıdan golü bulan isimler oldu. Ev sahibi ekipte Burhan ve Bjarnason penaltı atışlarından faydalanamadı.

BAYBURT ÖZEL İDARESPOR 2. LİG'DE 14. SIRADA

Bayburt Özel İdarespor, TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta 4 hafta sonunda 3 puanla 14. sırada yer alıyor. Geçen sezonunun finalisti Akhisarspor ise TFF 1. Lig'de 10 puanla 2. sırada yer alıyor.