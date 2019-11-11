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Bayburt protokolünden SMS kampanyasına destek

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Bayburt Özel İdare Spor için başlatılan SMS kampanyasına protokol üyeleri destek verdi.

11.11.2019 21:26 | Son Güncelleme: 11.11.2019 21:31Bayburt protokolünden SMS kampanyasına destek
TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Özel İdare için başlatılan SMS kampanyasına protokol üyeleri destek verdi.

Bayburt Valisi Cüneyt Epcim, Bayburt Milletvekili Fetani Battal, Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, Cumhuriyet Başsavcısı Mahmut Bıçakçı, Bayburt eski Belediye Başkanı Bekir Çetin, Arpalı Belediye Başkanı Abdurrahman Polattimur, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Halil Murat Bilgiç, İl Emniyet Müdürü Ayhan Bodur, AK Parti İl Başkanı Hacı Ali Polat, CHP İl Başkanı İbrahim Kaldırımoğlu, Belediye Başkan Yardımcısı Süreyya Türkmenli ve kurum amirleri Bayburt Özel İdare Spor için başlatılan SMS kampanyasına destek verdiler.

'Bugün Fidan Yarın Nefes' kampanyası kapsamında düzenlenen ağaç dikim etkinliğinde bir araya gelen protokol üyeleri, kampanyaya dikkat çekmek amacıyla kısa mesaj göndererek takımlarının yanında olduklarını gösterdiler.

Bayburt Özel İdare Spor için başlatılan SMS kampanyasına vatandaşların da "Bağış" yazıp 6990'a kısa mesaj göndererek destek olmaları bekleniyor. - BAYBURT

Türkiye Futbol Federasyonu, Cüneyt Epcim, Bayburt, Spor

Kaynak: İHA

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