Bayburt Seçim Sonuçları: 31 Mart Yerel Seçim Sonuçları Son Dakika

Türkiye'nin gözü kulağı 31 Mart yerel seçim sonuçlarında. Bugün yerel seçim için sandığa giden vatandaşlar, Bayburt Belediye Başkanı'nı belirlemek için oy kullandılar. Şimdi ise yerel seçim sonuçları merakla bekleniyor. Son yerel seçimde vatandaşların tercihi AK Parti'den yana olmuştu. Peki, Bayburt seçim sonuçlarına göre hangi aday ne kadar oy aldı? Bayburt'ta kim önde? Bayburt seçim sonuçları, yerel seçim sonuçları, adayların oy durumlarını merak ediyorsanız işte detaylar

BAYBURT 2019 YEREL SEÇİM SONUÇLARI

31 Mart yerel seçiminde Bayburt Belediye Başkanlığı için; AK Parti'den Fatih Yumak, İYİ Parti adına Yunus Özdemir, SP adına Osman Nuri Temür, CHP'den Kağan Eraslan, MHP'den Hükmü Pekmezci Alkan yarışacak. Bir tanesi bağımsız olamk üzere toplam 9 aday, Aksaray Belediye Başkanlığı yarışında. Seçim yasaklarının kalkması ve sayım sonuçlarının sisteme girilmesi ile birlikte Bayburt yerel seçim sonuçlarını aşağıdaki bağlantıdan anlık ve güncel olarak takip edebilirsiniz.

BAYBURT YEREL SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

BAYBURT 2014 YEREL SEÇİM SONUÇLARI

2014 yerel seçim sonuçlarına bakıldığı zaman Bayburt'ta seçmenlerin tercihlerinin şu şekilde şekillendiğini görüyoruz:

2014'de yerel seçim sonuçlarına göre; Bayburt Belediye Başkanlığı'nı kazanan AK Parti'den Mete Memiş % 52,09 oy oranı ile olmuştu. MHP'den İdris Aydın ise % 38,27 oy oranı ile ikinci sırada yer aldı. SP'den Fatih Burak% 8,04 oy oranı ile 3. sırada, CHP adayı Hacı Mustafa Akkuş% 0,96 oy oranı ile 4. Sırada yer aldı.

BAYBURT İLİ İLÇELERE GÖRE YEREL SEÇİM SONUÇLARI

Bayburt belediyesine bağlı tüm ilçelerin 31 Mart yerel seçimlerdeki sondakika, güncel durumlarını öğrenmek istiyorsanız Bayburt Seçim Sonuçları sayfamızı ziyaret edin.