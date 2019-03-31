31 Mart 2019, 19:52
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Bayburt Son

Bayburt Son

MERKEZToplam Sandık : 84Toplam Seçmen : 25.034Açılan Sandık : 35Açılan Sandık Oranı : % 41,67Kullanılan Oy : 8.171Geçerli Oy : 8.079Katılım Oranı : % 76,63PARTİADAYOY ORANIOY SAYISIMHPHÜKMÜ PEKMEZCİ% 56,54.565AK PARTİFATİH YUMAK% 35,762.

MERKEZ

Toplam Sandık : 84
Toplam Seçmen : 25.034
Açılan Sandık : 35
Açılan Sandık Oranı : % 41,67
Kullanılan Oy : 8.171
Geçerli Oy : 8.079
Katılım Oranı : % 76,63


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
MHPHÜKMÜ PEKMEZCİ% 56,54.565
AK PARTİFATİH YUMAK% 35,762.889
İYİ PARTİYUNUS ÖZYILDIRIM% 2,8226
CHPKAĞAN ERASLAN% 1,75141
DİĞER% 1,65133
SAADET PARTİSİOSMAN NURİ TEMÜR% 1,31106
BTPNEVRİYE ZOR% 0,1613
DSPMURAT ÇİKOT% 0,043
TKPÖZGÜN CAN% 0,022
MEHMET EMİRMEHMET EMİR% 0,011
* Partilerin Türkiye genelinde aldıkları oy sayısı ve oy oranı 30 Büyükşehirde Büyükşehir Belediye Başkanı, 51 ilde ise İl Genel Meclisi oy sayıları baz alınarak hesaplanmıştır.

AYDINTEPE

Açılan Sandık Oranı : % 62,5
Katılım Oranı : % 93,05


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
MHPHAŞİM ŞENTÜRK% 61,43680
AK PARTİFATİH ERASLAN% 35,68395
DİĞER% 1,921
SAADET PARTİSİSEZGİN İSTEMİ% 0,819
BTPZEYNEP YEŞİL% 0,091
DSPHAFİZE BAŞER% 0,091
DEMİRÖZÜ

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 77,9


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİARSLAN GÜRER% 73,59872
MHPHİCABİ KURTULMUŞ% 21,69257
İYİ PARTİNECATİ FİDAN% 1,619
CHPMUHAMMET YEŞİL% 1,5218
SAADET PARTİSİHASİP NİYAZİOĞULLARI% 1,3516
BTPALİ HAYDAR AYVAZ% 0,253
Cumhuriyet Halk Partisi, MHP, Güncel
Kaynak: AA