31 Mart 2019, 21:08
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Bayburt Son

Bayburt Son

MERKEZToplam Sandık : 84Toplam Seçmen : 25.034Açılan Sandık : 37Açılan Sandık Oranı : % 44,05Kullanılan Oy : 8.617Geçerli Oy : 8.503Katılım Oranı : % 76,9PARTİADAYOY ORANIOY SAYISIMHPHÜKMÜ PEKMEZCİ% 56,434.798AK PARTİFATİH YUMAK% 35,983.

MERKEZ

Toplam Sandık : 84
Toplam Seçmen : 25.034
Açılan Sandık : 37
Açılan Sandık Oranı : % 44,05
Kullanılan Oy : 8.617
Geçerli Oy : 8.503
Katılım Oranı : % 76,9


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
MHPHÜKMÜ PEKMEZCİ% 56,434.798
AK PARTİFATİH YUMAK% 35,983.059
İYİ PARTİYUNUS ÖZYILDIRIM% 2,67227
CHPKAĞAN ERASLAN% 1,72146
DİĞER% 1,54131
SAADET PARTİSİOSMAN NURİ TEMÜR% 1,43122
BTPNEVRİYE ZOR% 0,1513
TKPÖZGÜN CAN% 0,043
DSPMURAT ÇİKOT% 0,043
MEHMET EMİRMEHMET EMİR% 0,011
* Partilerin Türkiye genelinde aldıkları oy sayısı ve oy oranı 30 Büyükşehirde Büyükşehir Belediye Başkanı, 51 ilde ise İl Genel Meclisi oy sayıları baz alınarak hesaplanmıştır.

AYDINTEPE

Açılan Sandık Oranı : % 62,5
Katılım Oranı : % 92,47


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
MHPHAŞİM ŞENTÜRK% 62,62680
AK PARTİFATİH ERASLAN% 36,37395
SAADET PARTİSİSEZGİN İSTEMİ% 0,839
BTPZEYNEP YEŞİL% 0,091
DSPHAFİZE BAŞER% 0,091
DEMİRÖZÜ

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 76,84


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİARSLAN GÜRER% 73,52872
MHPHİCABİ KURTULMUŞ% 21,67257
İYİ PARTİNECATİ FİDAN% 1,6920
CHPMUHAMMET YEŞİL% 1,5218
SAADET PARTİSİHASİP NİYAZİOĞULLARI% 1,3516
BTPALİ HAYDAR AYVAZ% 0,253
Cumhuriyet Halk Partisi, MHP, Güncel
Kaynak: AA