Bayburt Son

MERKEZ
|Toplam Sandık
| :
|84
|Toplam Seçmen
| :
|25.034
|Açılan Sandık
| :
|37
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 44,05
|Kullanılan Oy
| :
|8.617
|Geçerli Oy
| :
|8.503
|Katılım Oranı
| :
|% 76,9
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|MHP
|HÜKMÜ PEKMEZCİ
|% 56,43
|4.798
|AK PARTİ
|FATİH YUMAK
|% 35,98
|3.059
|İYİ PARTİ
|YUNUS ÖZYILDIRIM
|% 2,67
|227
|CHP
|KAĞAN ERASLAN
|% 1,72
|146
|DİĞER
|% 1,54
|131
|SAADET PARTİSİ
|OSMAN NURİ TEMÜR
|% 1,43
|122
|BTP
|NEVRİYE ZOR
|% 0,15
|13
|TKP
|ÖZGÜN CAN
|% 0,04
|3
|DSP
|MURAT ÇİKOT
|% 0,04
|3
|MEHMET EMİR
|MEHMET EMİR
|% 0,01
|1
* Partilerin Türkiye
genelinde aldıkları oy sayısı ve oy oranı 30 Büyükşehirde Büyükşehir Belediye Başkanı, 51 ilde ise İl Genel Meclisi oy sayıları baz alınarak hesaplanmıştır.
AYDINTEPE
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 62,5
|Katılım Oranı
| :
|% 92,47
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|MHP
|HAŞİM ŞENTÜRK
|% 62,62
|680
|AK PARTİ
|FATİH ERASLAN
|% 36,37
|395
|SAADET PARTİSİ
|SEZGİN İSTEMİ
|% 0,83
|9
|BTP
|ZEYNEP YEŞİL
|% 0,09
|1
|DSP
|HAFİZE BAŞER
|% 0,09
|1
DEMİRÖZÜ
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 100
|Katılım Oranı
| :
|% 76,84
Cumhuriyet Halk Partisi, MHP, Güncel
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|ARSLAN GÜRER
|% 73,52
|872
|MHP
|HİCABİ KURTULMUŞ
|% 21,67
|257
|İYİ PARTİ
|NECATİ FİDAN
|% 1,69
|20
|CHP
|MUHAMMET YEŞİL
|% 1,52
|18
|SAADET PARTİSİ
|HASİP NİYAZİOĞULLARI
|% 1,35
|16
|BTP
|ALİ HAYDAR AYVAZ
|% 0,25
|3
Kaynak: AA