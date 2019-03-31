31 Mart 2019, 21:53
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Bayburt Son

Bayburt Son

MERKEZToplam Sandık : 84Toplam Seçmen : 25.034Açılan Sandık : 45Açılan Sandık Oranı : % 53,57Kullanılan Oy : 10.383Geçerli Oy : 10.191Katılım Oranı : % 77,49PARTİADAYOY ORANIOY SAYISIMHPHÜKMÜ PEKMEZCİ% 56,785.786AK PARTİFATİH YUMAK% 35,713.

MERKEZ

Toplam Sandık : 84
Toplam Seçmen : 25.034
Açılan Sandık : 45
Açılan Sandık Oranı : % 53,57
Kullanılan Oy : 10.383
Geçerli Oy : 10.191
Katılım Oranı : % 77,49


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
MHPHÜKMÜ PEKMEZCİ% 56,785.786
AK PARTİFATİH YUMAK% 35,713.639
İYİ PARTİYUNUS ÖZYILDIRIM% 2,6265
SAADET PARTİSİOSMAN NURİ TEMÜR% 1,76179
CHPKAĞAN ERASLAN% 1,65168
DİĞER% 1,24126
BTPNEVRİYE ZOR% 0,1515
TKPÖZGÜN CAN% 0,055
MEHMET EMİRMEHMET EMİR% 0,055
DSPMURAT ÇİKOT% 0,033
* Partilerin Türkiye genelinde aldıkları oy sayısı ve oy oranı 30 Büyükşehirde Büyükşehir Belediye Başkanı, 51 ilde ise İl Genel Meclisi oy sayıları baz alınarak hesaplanmıştır.

AYDINTEPE

Açılan Sandık Oranı : % 75
Katılım Oranı : % 92,05


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
MHPHAŞİM ŞENTÜRK% 61,82821
AK PARTİFATİH ERASLAN% 37,05492
SAADET PARTİSİSEZGİN İSTEMİ% 0,9813
BTPZEYNEP YEŞİL% 0,081
DSPHAFİZE BAŞER% 0,081
DEMİRÖZÜ

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 76,84


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİARSLAN GÜRER% 73,52872
MHPHİCABİ KURTULMUŞ% 21,67257
İYİ PARTİNECATİ FİDAN% 1,6920
CHPMUHAMMET YEŞİL% 1,5218
SAADET PARTİSİHASİP NİYAZİOĞULLARI% 1,3516
BTPALİ HAYDAR AYVAZ% 0,253
Cumhuriyet Halk Partisi, MHP, Güncel
Kaynak: AA