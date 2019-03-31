31 Mart 2019, 22:09
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Bayburt Son

Bayburt Son

MERKEZToplam Sandık : 84Toplam Seçmen : 25.034Açılan Sandık : 47Açılan Sandık Oranı : % 55,95Kullanılan Oy : 10.905Geçerli Oy : 10.691Katılım Oranı : % 77,68PARTİADAYOY ORANIOY SAYISIMHPHÜKMÜ PEKMEZCİ% 56,956.089AK PARTİFATİH YUMAK% 35,683.

MERKEZ

Toplam Sandık : 84
Toplam Seçmen : 25.034
Açılan Sandık : 47
Açılan Sandık Oranı : % 55,95
Kullanılan Oy : 10.905
Geçerli Oy : 10.691
Katılım Oranı : % 77,68


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
MHPHÜKMÜ PEKMEZCİ% 56,956.089
AK PARTİFATİH YUMAK% 35,683.815
İYİ PARTİYUNUS ÖZYILDIRIM% 2,55273
SAADET PARTİSİOSMAN NURİ TEMÜR% 1,95208
CHPKAĞAN ERASLAN% 1,53164
DİĞER% 1,05112
BTPNEVRİYE ZOR% 0,1415
MEHMET EMİRMEHMET EMİR% 0,066
TKPÖZGÜN CAN% 0,055
DSPMURAT ÇİKOT% 0,044
* Partilerin Türkiye genelinde aldıkları oy sayısı ve oy oranı 30 Büyükşehirde Büyükşehir Belediye Başkanı, 51 ilde ise İl Genel Meclisi oy sayıları baz alınarak hesaplanmıştır.

AYDINTEPE

Açılan Sandık Oranı : % 87,5
Katılım Oranı : % 90,36


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
MHPHAŞİM ŞENTÜRK% 59,46955
AK PARTİFATİH ERASLAN% 39,48634
SAADET PARTİSİSEZGİN İSTEMİ% 0,9315
BTPZEYNEP YEŞİL% 0,061
DSPHAFİZE BAŞER% 0,061
DEMİRÖZÜ

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 76,84


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİARSLAN GÜRER% 73,52872
MHPHİCABİ KURTULMUŞ% 21,67257
İYİ PARTİNECATİ FİDAN% 1,6920
CHPMUHAMMET YEŞİL% 1,5218
SAADET PARTİSİHASİP NİYAZİOĞULLARI% 1,3516
BTPALİ HAYDAR AYVAZ% 0,253
Cumhuriyet Halk Partisi, MHP, Güncel
Kaynak: AA