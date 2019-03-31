Bayburt Son

MERKEZ
|Toplam Sandık
| :
|84
|Toplam Seçmen
| :
|25.034
|Açılan Sandık
| :
|47
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 55,95
|Kullanılan Oy
| :
|10.905
|Geçerli Oy
| :
|10.691
|Katılım Oranı
| :
|% 77,68
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|MHP
|HÜKMÜ PEKMEZCİ
|% 56,95
|6.089
|AK PARTİ
|FATİH YUMAK
|% 35,68
|3.815
|İYİ PARTİ
|YUNUS ÖZYILDIRIM
|% 2,55
|273
|SAADET PARTİSİ
|OSMAN NURİ TEMÜR
|% 1,95
|208
|CHP
|KAĞAN ERASLAN
|% 1,53
|164
|DİĞER
|% 1,05
|112
|BTP
|NEVRİYE ZOR
|% 0,14
|15
|MEHMET EMİR
|MEHMET EMİR
|% 0,06
|6
|TKP
|ÖZGÜN CAN
|% 0,05
|5
|DSP
|MURAT ÇİKOT
|% 0,04
|4
* Partilerin Türkiye genelinde aldıkları oy sayısı ve oy oranı 30 Büyükşehirde Büyükşehir Belediye Başkanı, 51 ilde ise İl Genel Meclisi oy sayıları baz alınarak hesaplanmıştır.
AYDINTEPE
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 87,5
|Katılım Oranı
| :
|% 90,36
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|MHP
|HAŞİM ŞENTÜRK
|% 59,46
|955
|AK PARTİ
|FATİH ERASLAN
|% 39,48
|634
|SAADET PARTİSİ
|SEZGİN İSTEMİ
|% 0,93
|15
|BTP
|ZEYNEP YEŞİL
|% 0,06
|1
|DSP
|HAFİZE BAŞER
|% 0,06
|1
DEMİRÖZÜ
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 100
|Katılım Oranı
| :
|% 76,84
Cumhuriyet Halk Partisi, MHP, Güncel
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|ARSLAN GÜRER
|% 73,52
|872
|MHP
|HİCABİ KURTULMUŞ
|% 21,67
|257
|İYİ PARTİ
|NECATİ FİDAN
|% 1,69
|20
|CHP
|MUHAMMET YEŞİL
|% 1,52
|18
|SAADET PARTİSİ
|HASİP NİYAZİOĞULLARI
|% 1,35
|16
|BTP
|ALİ HAYDAR AYVAZ
|% 0,25
|3
Kaynak: AA