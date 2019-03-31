31 Mart 2019, 22:54
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Bayburt Son

Bayburt Son

MERKEZToplam Sandık : 84Toplam Seçmen : 25.034Açılan Sandık : 53Açılan Sandık Oranı : % 63,1Kullanılan Oy : 12.367Geçerli Oy : 12.092Katılım Oranı : % 78,42PARTİADAYOY ORANIOY SAYISIMHPHÜKMÜ PEKMEZCİ% 56,966.888AK PARTİFATİH YUMAK% 35,594.

MERKEZ

Toplam Sandık : 84
Toplam Seçmen : 25.034
Açılan Sandık : 53
Açılan Sandık Oranı : % 63,1
Kullanılan Oy : 12.367
Geçerli Oy : 12.092
Katılım Oranı : % 78,42


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
MHPHÜKMÜ PEKMEZCİ% 56,966.888
AK PARTİFATİH YUMAK% 35,594.303
İYİ PARTİYUNUS ÖZYILDIRIM% 2,56309
SAADET PARTİSİOSMAN NURİ TEMÜR% 2,08252
CHPKAĞAN ERASLAN% 1,63197
DİĞER% 0,84102
BTPNEVRİYE ZOR% 0,1417
MEHMET EMİRMEHMET EMİR% 0,112
TKPÖZGÜN CAN% 0,067
DSPMURAT ÇİKOT% 0,045
* Partilerin Türkiye genelinde aldıkları oy sayısı ve oy oranı 30 Büyükşehirde Büyükşehir Belediye Başkanı, 51 ilde ise İl Genel Meclisi oy sayıları baz alınarak hesaplanmıştır.

AYDINTEPE

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 89,14


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
MHPHAŞİM ŞENTÜRK% 57,351.077
AK PARTİFATİH ERASLAN% 41,69783
SAADET PARTİSİSEZGİN İSTEMİ% 0,815
DSPHAFİZE BAŞER% 0,112
BTPZEYNEP YEŞİL% 0,051
DEMİRÖZÜ

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 77,46


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİARSLAN GÜRER% 73,71872
MHPHİCABİ KURTULMUŞ% 21,72257
İYİ PARTİNECATİ FİDAN% 1,6920
CHPMUHAMMET YEŞİL% 1,5218
SAADET PARTİSİHASİP NİYAZİOĞULLARI% 1,3516
Cumhuriyet Halk Partisi, MHP, Güncel
Kaynak: AA