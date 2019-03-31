Bayburt Son

MERKEZ
|Toplam Sandık
| :
|84
|Toplam Seçmen
| :
|25.034
|Açılan Sandık
| :
|57
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 67,86
|Kullanılan Oy
| :
|13.221
|Geçerli Oy
| :
|12.919
|Katılım Oranı
| :
|% 78,37
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|MHP
|HÜKMÜ PEKMEZCİ
|% 57,4
|7.416
|AK PARTİ
|FATİH YUMAK
|% 35,4
|4.573
|İYİ PARTİ
|YUNUS ÖZYILDIRIM
|% 2,54
|328
|SAADET PARTİSİ
|OSMAN NURİ TEMÜR
|% 2,28
|294
|CHP
|KAĞAN ERASLAN
|% 1,61
|208
|DİĞER
|% 0,36
|46
|BTP
|NEVRİYE ZOR
|% 0,14
|18
|DSP
|MURAT ÇİKOT
|% 0,11
|14
|MEHMET EMİR
|MEHMET EMİR
|% 0,11
|14
|TKP
|ÖZGÜN CAN
|% 0,06
|8
* Partilerin Türkiye genelinde aldıkları oy sayısı ve oy oranı 30 Büyükşehirde Büyükşehir Belediye Başkanı, 51 ilde ise İl Genel Meclisi oy sayıları baz alınarak hesaplanmıştır.
AYDINTEPE
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 100
|Katılım Oranı
| :
|% 89,14
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|MHP
|HAŞİM ŞENTÜRK
|% 57,35
|1.077
|AK PARTİ
|FATİH ERASLAN
|% 41,69
|783
|SAADET PARTİSİ
|SEZGİN İSTEMİ
|% 0,8
|15
|DSP
|HAFİZE BAŞER
|% 0,11
|2
|BTP
|ZEYNEP YEŞİL
|% 0,05
|1
DEMİRÖZÜ
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 100
|Katılım Oranı
| :
|% 77,46
Cumhuriyet Halk Partisi, MHP, Güncel
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|ARSLAN GÜRER
|% 73,77
|872
|MHP
|HİCABİ KURTULMUŞ
|% 21,74
|257
|İYİ PARTİ
|NECATİ FİDAN
|% 1,69
|20
|CHP
|MUHAMMET YEŞİL
|% 1,52
|18
|SAADET PARTİSİ
|HASİP NİYAZİOĞULLARI
|% 1,27
|15
Kaynak: AA