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Bayburt'ta 1 köy daha karantinaya alındı

Bayburt'ta Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alınan köy sayısı 3'e çıktı.

01.04.2020 17:18 | Son Güncelleme: 01.04.2020 17:18
Bayburt'ta 1 köy daha karantinaya alındı
Bayburt 'ta Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alınan köy sayısı 3'e çıktı.

Bayburt Valiliği, Aşağıçimağıl ve Ortaçimağil köylerinin ardından merkeze bağlı Adabaşı köyünün de karantina altına alındığını duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamada, "İlimiz merkez ilçesine bağlı Adabaşı köyünde Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 27. ve 72. maddeleri gereğince 01.04.2020 saat 16: 30'dan itibaren karantina uygulamasına geçilerek ikinci bir değerlendirmeye kadar köye giriş ve çıkışlar kapatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi. - BAYBURT
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Kaynak: İHA

Etiketler: Bayburt Valiliği, Bayburt, Güncel
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