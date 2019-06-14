Bayburt'ta 14 bin 500 öğrenci karne sevinci yaşadı

Bayburt
'ta 2018-2019 eğitim öğretim yılının sona ermesiyle 14 bin 500 öğrenci karne sevinci yaşadı.
Şair Zihni İlkokulu'nda düzenlenen karne törenine Vali Ali Hamza Pehlivan
, Belediye Başkan Vekili Suat Doğan
, İl Jandarma
Komutanı Albay Halil Murat Bilgiç
, İl Milli Eğitim Müdürü Cengiz Karakaşoğlu ile veliler katıldı.
Vali Pehlivan, öğrencilere tatili dinlenerek ve eğlenerek değerlendirmeleri tavsiyesinde bulundu.
Öğrencilerden tatilde kitap okumayı ihmal etmemelerini isteyen Pehlivan, çocuklara karne ve hediyelerini dağıttı.