Bayburt'ta 61 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Bayburt
merkez Maden
köyü yakınlarında jandarma ekiplerince durdurulan 3 minibüs içinde yabancı uyruklu 61 düzensiz göçmen yakalandı. Ağrı
'dan yola çıkan 4'ü Pakistan
, 23'ü Özbekistan
, 34'ü ise Afganistan
uyruklu 61 düzensiz göçmen, Bayburt İl Jandarma
Komutanlığı ekipleri tarafından Bayburt- Erzurum
karayolunda Maden köyü mevkisinde yakalandıktan sonra Bayburt İl Göç İdaresi Müdürlüğüne getirildi.
Yasa dışı göçmen kaçakçılığına organizatörlük yaptığı tespit edilen 4 kişi gözaltına alınırken, göçmenlerle ilgili işlemler sürüyor. - BAYBURT
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Kaynak: İHA