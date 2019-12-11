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Bayburt'ta 700 öğrenciye giyim yardımı yapıldı

Bayburt Group AŞ, il genelinde 520, merkeze bağlı Adabaşı köyünde 120 olmak üzere 700 öğrenciye giysi yardımı yaptı.

11.12.2019 13:24 | Son Güncelleme: 11.12.2019 13:24Bayburt'ta 700 öğrenciye giyim yardımı yapıldı
Group AŞ, il genelinde 520, merkeze bağlı Adabaşı köyünde 120 olmak üzere 700 öğrenciye giysi yardımı yaptı.
Giysilerin teslimi için Adabaşı Köyü İmam Hatip Ortaokulunda düzenlenen törende konuşan Vali Cüneyt Epcim, öğrencilere sağlanan yardımlar ile eğitime katkıları dolayısıyla firma Yönetim Kurulu Başkanı Abdurrahman Şentürk'e teşekkür etti.
Benzer yardımların devam edeceğinden şüphe duymadıklarını belirten Vali Epcim, şunları kaydetti:
"Hadis-i Şerif'te 'İnsanların en hayırlı olanı, insanlara hayırlı olandır.' diye buyruluyor. Böyle bir anlayışı düstur edinen inancın temsilcileri olarak bizler böyle programları önemli buluyoruz. Birçok alanda Bayburt Group'un önemli desteklerini gördük. Eminim ki imkanlar ölçüsünde bu destekler insanımıza verilmeye devam edecektir. Öğrencilerimizin yüzleri gülüyor. Hepsi çok neşeliler. Onlara da çok teşekkür ediyorum. Hepimize hayırlı olsun."
Bayburt Group AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Şentürk ise eğitim hayatının ilk yıllarının doğduğu Adabaşı köyünde geçtiğini ifade ederek, "Bayburt ismini gerek yurt içi gerek yurt dışında en iyi şekilde temsil ettiğimizi düşünüyorum. Burası bizim memleketimiz, yuvamız. İnşallah buradaki çocuklarımız da geleceğin mühendisleri, milletvekilleri, belediye başkanları, doktorları olacak. Biz eğitime tam destek konusunda gerek Bayburt'ta gerekse köyümüzde elimizden gelen her şeyi yapacağımızın sözünü veriyoruz." diye konuştu.
Konuşmaların ardından Vali Cüneyt Epcim, Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci ile İl Milli Eğitim Müdürü Cengiz Karakaşoğlu, Bayburt Group AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Şentürk ile yönetim kurulu üyeleri Ahmet Şentürk ve Bayram Şentürk'e teşekkür belgesi takdim etti.
Giysilerin öğrencilere sınıflarında teslim edilmesiyle sona eren törene, Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, Garnizon Komutanı Hava Savunma Albay Yusuf Diker, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Halil Murat Bilgiç, İl Emniyet Müdürü Ayhan Bodur, AK Parti İl Başkanı Hacı Ali Polat, MHP İl Başkanı Bekir Kasap, öğrenciler ve öğretmenler katıldı.

Cüneyt Epcim, Bayburt, Güncel

Kaynak: AA

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