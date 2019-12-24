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Bayburt'ta "Aktif Yaşlılık Projesi" tamamlandı

Bayburt Üniversitesi ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü iş birliğinde gerçekleştirilen "Aktif Yaşlılık Projesi", kapanış programının ardından sona erdi.

24.12.2019 17:50 | Son Güncelleme: 24.12.2019 18:43 Bayburt'ta
Üniversitesi ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü iş birliğinde gerçekleştirilen "Aktif Yaşlılık Projesi", kapanış programının ardından sona erdi.
Projenin, "Huzurevinde Kalan Yaşlılarda Fiziksel Aktivitelerin Yaşam Doyum ve Umutsuzluk Düzeylerine Etkisi" başlıklı son etkinliği, Bayburt Üniversitesi Beden Eğitimi ve Yüksekokulu Tesisleri'nde gerçekleştirildi.
Vali Cüneyt Epcim, Rektör Prof. Dr. Selçuk Coşkun, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Haluk Akkoyunlu, Üniversitenin Kurumsal İletişim Koordinatörü Doktor Öğretim Üyesi İsmail Sarıkaya ve Koordinatör Yardımcısı Doktor Öğretim Üyesi Ümit Yıldırım ile akademisyenler, öğrenciler ve Bayburt Memnune Evsen Huzurevi sakinleri katıldı.
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Üstün Türker gözetmenliğindeki, Antrenörlük Eğitiminde Araştırma ve Proje Dersi kapsamında huzurevi sakinleri, protokol üyeleri ile bocce, mölkky ve dart oynadı.
Projeye katılan 20 huzurevi sakini, sekiz hafta süren proje çerçevesinde haftada iki gün, proje görevlileri ve gönüllü öğrencilerin rehberliğinde fiziksel ve ruhsal gelişimi destekleyici birçok etkinlikte yer aldı.

Bayburt Üniversitesi, Bayburt, Güncel

Kaynak: AA

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