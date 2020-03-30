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Bayburt'ta araç yangını

Bayburt'ta yanan otomobili söndürebilmek için vatandaşlar kovalarla, hortumla su tutarak uzun süre çaba sarf etti.

30.03.2020 10:08 | Son Güncelleme: 30.03.2020 10:08
Bayburt'ta araç yangını
Bayburt 'ta yanan otomobili söndürebilmek için vatandaşlar kovalarla, hortumla su tutarak uzun süre çaba sarf etti.

Olay, Olutmuş Caddesi üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, park halindeki otomobilini çalıştırmak üzere araca binen ve kontağı çeviren sürücü, bir anda yangın çıktığını fark etti. Kısa devre nedeniyle çıktığı tahmin edilen araç yangını söndürebilmek için çevredeki vatandaşlar seferber oldu. Kimi kovayla, kimi de hortumla yanan aracın ön kısmına su tuttu. Aracın akaryakıt kısmının yanması üzerine çabalar sonuç vermedi. Bu sırada bazı vatandaşlar da yangın söndürme tüpüyle müdahalede bulundu. Birkaç kez denemenin ardından yangın söndürme tüpüyle yapılan müdahaleyle yangın itfaiye ekipleri gelmeden söndürüldü.

Vatandaşların araç yangınını söndürme çabaları bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Telefon kamerasına yansıyan görüntülerde birçok vatandaşın yangın söndürme eğitimi almadığı ve bu tür konularda yetersiz kalındığını objektiflere yansıttı. - BAYBURT

Kaynak: İHA

Etiketler: Bayburt, 3. Sayfa

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