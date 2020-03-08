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Bayburt'ta "Asla Yalnız Yürümeyeceksin" yürüyüşü

Bayburt'ta 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında "Asla Yalnız Yürümeyeceksin" yürüyüşü gerçekleşti.

08.03.2020 18:17 | Son Güncelleme: 08.03.2020 18:17
Bayburt'ta

Bayburt 'ta 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında "Asla Yalnız Yürümeyeceksin" yürüyüşü gerçekleşti.


8 Mart Dünya Kadınlar Günü sebebiyle öğrencilerden oluşan 40 kişilik grup ellerinde dövizlerle Cumhuriyet Caddesi Saat Kulesinden başlayıp Dörtyol kavşağına kadar yürüdü.


Yürüyüşte "Kadına kalkan eller kırılsın", "Asla yalnız yürümeyeceksiniz" sloganları eşliğinde şiddete maruz kalan Özgecan Aslan, Zehra Aydemir isimleri okundu


Yürüyüş organizesini düzenleyen üniversite öğrencisi Beyza Güney, "Türkiye de ve dünyada kadınlar örgütleniyor. Kararlılıkla mücadelesini sürdürüyor. Meksika'dan Fransa'ya ve yaşadığımız Ülkeye Kadın Cinayetlerini durdurma mücadelesinin ateşi her yerde yanıyor. Geçtiğimiz yıl 8 Mart'tan bu yıl ki 8 Mart'ta 467 kadın öldürüldü. Bu gerçeği kadın cinayetlerini bugün ülkenin tüm meydanlarında haykırıyoruz. Kadın cinayetlerini durdurmak için herkes üzerine düşen görevi yapması gerekmektedir. Emine Bulut'un "Ölmek İstemiyorum" çığlığı bugün yaşamak isteyen tüm kadınların mücadele bayrağı oldu" dedi. - BAYBURT

Kaynak: İHA

Etiketler : Dünya Kadınlar Günü, Cumhuriyet Caddesi, Bayburt, 8 Mart, Güncel
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