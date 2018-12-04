Bayburt'ta 'Atatürk Heykeli' Tartışması Sürüyor

04 Aralık 2018 Salı 12:41



04 Aralık 2018 Salı 12:41

BAYBURT Kültür ve Tarihini Koruma Derneği Başkanı Ali Vahit Atıcı, kaidelerinden sökülen Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve Milli Mücadele kahramanlarına ait heykellerin üzerinin brandayla örtülerek, malzeme parkının açık alanına konulmasıyla ilgili, "Son günlerde sosyal medyada yer alan ve Bayburt halkına yersiz sözlerde bulunan, hedef gösteren ve bu milletin kırmızı çizgisi olan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü konuya alet edenleri şiddetle kınıyorum" dedi.Bayburt Belediyesi tarafından kent meydanı düzenlemesi kapsamında 'Saray Bahçesi' projesi başlatıldı. Yer altında 150 araçlık otoparkının da yer alacağı 'Saray Bahçesi', oturma alanları, süs havuzları ve yeşil alanlardan oluşacak proje inşaatı sırasında, zarar görmemesi için kaidelerinden sökülen Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve Milli Mücadele Kahramanları'na ait heykeller, üzerleri brandayla örtülerek belediye malzeme parkının açık alanına konuldu. Rüzgarın etkisiyle parçalanan brandaların sarılı olduğu heykellerin fotoğrafları, sosyal medyada tepki çekti. Tepkiler üzerine heykeller kapalı alana taşındı.'KABUL EDİLEMEZ'Bayburt Kültür ve Tarihini Koruma Derneği Başkanı Ali Vahit Atıcı, yaşananların Bayburt halkına mal edildiğini, Bayburt halkına yapılan eleştirilerin acımasız ve kabul edilemez olduğunu belirtti. Atıcı, "Son günlerde sosyal medyada yer alan ve Bayburt'umuzun yerel yöneticilerini hedef göstererek dolaylı olarak Bayburt halkına yersiz sözlerde bulunan, hedef gösteren ve bu milletin kırmızı çizgisi olan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü konuya alet edenleri şiddetle kınıyorum" dedi.'BAYBURT ANADOLU'DUR'BSayburt'un Anadolu olduğunu söyleyen Atıcı, "Türkiye'nin en güvenli, güvenilir, en huzurlu, en şirin şehri olan Bayburt'ta vatanına, milletine, toprağına, bayrağına saygısız birey yetişmez. Bayburt'un her bireyi Kudüs'te bir Selahaddin, Anadolu'da Evliya Çelebi, Malazgirt'te Alparslan, İstanbul'da Fatih Sultan Mehmet, Çanakkale'de Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Afrin'de bir Musa, İzmir'de bir Fethidir. Yani Bayburt, Anadolu'dur. Konuyu saptırmak amacıyla yapıldığına inandığım bu paylaşımlar üzerinden Bayburt'a ve Bayburt halkına karşı sarf edilen mesnetsiz kelimeler karşısında üzüldük. Bizlerin kırmızı çizgisi olan konular üzerinden yanlış anlaşılabilecek hamleler yapmak, kimsenin haddi olmadığı gibi gerçeklikle alakası olmayan yorumlar yapmak da kimsenin hakkı ve haddi değildir" diye konuştu.- Bayburt