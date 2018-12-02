Bayburt'ta "Bağımlı Olma Özgür Ol" Seminerleri Düzenleniyor

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bayburt
İl Müdürlüğünce kentte "Bağımlı Olma Özgür Ol", bağımlılıkla mücadele seminerleri verildi.
Müdürlükten yapılan açıklamada, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Yeşilay
iş birliğinde gerçekleştirilen 'Türkiye
Bağımlılıkla Mücadele Eğitimleri' kapsamında Bayburt'ta çeşitli kurumlarda eğitimlerin verildiği belirtildi.
Açıklamada, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bayburt İl Müdürlüğü'nde görevli sosyolog Zeynep Karakolcu tarafından verilen eğitimler kapsamında ilk olarak 17. Komando Tugay Komutanlığı Yardımcılığı, ardından da Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) Ağlarbaba Erkek Öğrenci Yurdu personellerine yönelik madde bağımlılığı türleri,bağımlılık süreci ve bu konularda ebeveynlerdeki bilincin önemi konularında bilgilendirme yapıldığı ifade edildi.
Bu kapsamdaki eğitimlerin önümüzdeki günlerde de devam edeceği aktarılan açıklamada, bu eğitimlerin belirli periyotlarla tüm kurumları kapsayacak şekilde yapılması planlandığı da kaydedildi.
02 Aralık 2018 Pazar 12:36