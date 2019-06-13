Bayburt'ta bağlama kursu sona erdi

Bayburt
Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu Müdürlüğü ile Bayburt Tarih-Kültür ve Edebiyat
Derneği (BAYDER) işbirliğiyle açılan bağlama kursu sona erdi.
Kurs öğretmenliğini Serdar Eslek'in yaptığı eğitimler, BAYDER Kültür Salonunda gerçekleştirildi. 180 saatlik eğitimin ardından başarılı kursiyerlere, düzenlenen törenle sertifikaları verildi.
BAYDER Başkanı Fatih
Dündar, Türk tarihinde özellikle kopuz, saz ve Şaman davulunun kullanıldığını belirterek, "Gelenekten geleceğe sloganıyla çıktığımız yolda, saz kültürünün yaşatılmasını ve geleceğe aktarılmasını kendimize vazife görüyoruz. Çünkü saz, özellikle 18. yüzyıldan itibaren milletimizin sesi, Anadolu'nun sembolü olmuştur. Keşke kopuz da günümüze ulaşabilseydi. Bu yüzden sazı daha çok sahiplenmeliyiz daha çok korumalıyız." dedi.Bağlama
kursunu ekim ayında tekrar başlatacaklarını ifade eden Dündar, desteklerinden dolayı Bayburt Halk Eğitim Merkezi Müdürü Abdurrahman Algan ve çalışanlarına teşekkür etti.
Kaynak: AABayburt
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