Bayburt'ta başarılı öğrenciler ödüllendirildi

Bayburt
Valisi Ali Hamza Pehlivan
, bölgesel ve ulusal yarışmalarda derece elde eden öğrencilere başarı belgesi ve çeşitli hediyeler takdim etti.
Bayburt Öğretmenevinde düzenlenen törende konuşan Vali Pehlivan, her eğitim öğretim döneminin uzun bir maraton niteliğinde olduğunu belirterek, "Milli Eğitim teşkilatı olarak devletimiz tarafından belirlenen hedefler ve yürürlükteki müfredat doğrultusunda eğitim öğretim hizmetlerini yerine getiriyoruz. Bu faaliyetler içerisinde sosyal, kültürel ve spor faaliyetlerini de ziyadesiyle önemsiyoruz. Bu faaliyetleri diğer eğitim faaliyetleri içerisinde öğrencilerimizin kendilerini ilgi alanlarına göre daha iyi bir şekilde ifade etme, yeteneklerini ortaya çıkarmanın önemli bir yolu ve yöntemi olarak görüyoruz." dedi.
Öğrencilere eğitim süreçlerini sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerle desteklemelerini tavsiye eden Vali Pehlivan, ders dışı faaliyetlerin eğitim süreçlerine olumsuz yansıyacağı algısına kapılmamaları gerektiğini vurgulayarak, şunları söyledi:
"Bu endişeye düşmemek lazım. Burada asıl olan ilgi alanını yeteneğe, yatkınlığa göre belirlemek ve zamanı sistematik olarak, planlı kullanmak. Siz bunu başaran öğrencilerimizsiniz. İnşallah sayınız artarak devam eder. Gerek il düzeyindeki faaliyetlerde gerekse bölgesel ve ulusal hatta uluslararası yarışmalarda Bayburtlu gençlerimizin yer aldığını görmekten gurur duyuyoruz. Sizleri görünce geleceğe daha umutla bakıyoruz. Umutlarımız yeşeriyor. İnşallah ülkemiz, herkesin katkısıyla özellikle yeni yetişen bilgili, şuurlu gençliğimiz sayesinde daha emin adımlarla geleceğe yürüyecektir."
Milli Eğitim Müdürü Cengiz Karakaşoğlu ise öğrencileri kutlayarak, Vali Pehlivan'a eğitim öğretim faaliyetlerine sağladığı destekler dolayısıyla teşekkür etti.
Vali Pehlivan'ın öğrencilere başarı belgeleri ve hediyelerini verdiği törene, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.
Kaynak: AAhamza pehlivan
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