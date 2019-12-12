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Bayburt'ta başarılı sporcular altınla ödüllendirildi

Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, Dünya Bilek Güreşi Şampiyonasına katılan başarılı sporcuları ödüllendirdi.

12.12.2019 14:10 | Son Güncelleme: 12.12.2019 14:10Bayburt'ta başarılı sporcular altınla ödüllendirildi
Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, Dünya Bilek Güreşi Şampiyonasına katılan başarılı sporcuları ödüllendirdi.
'nın Köstence şehrinde düzenlenen Dünya Bilek Güreşi Şampiyonasına katılan ve 65 kilogramda dünya şampiyonu olan Yusuf Ziya Yıldızoğlu, 100 kilogramda dünya ikincisi Tuncay Başaran ile 85 kilogramda dünya üçüncüsü olan Cabir Çelik, Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci'yi ziyaret etti.
Milli sporcuları tebrik eden Pekmezci, başarılarından dolayı altın ile ödüllendirdi.
Ziyarette, Bilek Güreşi Federasyonu Bayburt İl Temsilcisi İsmet Çakal ve Bayburt Belediyesi Başaran Bilek Güreşi Kulübü Başkanı Ünal Çelik de yer aldı.

Hükmü Pekmezci, Romanya, Bayburt, Güncel

Kaynak: AA

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