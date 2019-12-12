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Son dakika: Bir Emine Bulut vakası daha! 45 yaşındaki temizlik görevlisi kadın boğazı kesilerek öldürüldü

Bayburt'tan gelen son dakika gelişmesine göre bir kadın, henüz belirlenemeyen nedenle bir saldırganın bıçaklı saldırısına uğradı. Boğazı kesilen kadın yaşamını yitirdi. 45 yaşındaki kadının ölümü, geçtiğimiz ekim ayında yaşamını yitiren ve tüm Türkiye'yi yasa boğan Emine Bulut'u anımsattı.

12.12.2019 11:22 | Son Güncelleme: 12.12.2019 12:18

'ta bir saldırgan, bıçakla saldırdığı temizlik görevlisi Zehra Erdemir'i (45) boğazından keserek öldürdü. 45 yaşındaki kadın, ölümüyle Türkiye'yi sarsan Emine Bulut ile aynı kaderi paylaştı.

Bayburt'ta bıçakla saldırdığı kadını öldüren, bir kişiyi ise yaralayan şüpheli gözaltına alındı.

45 YAŞINDAKİ KADININ BOĞAZINI KESTİ

Vali Nihat Üçyıldız Caddesi'ndeki Kanser Erken Teşhis Tarama ve Eğitim Merkezi'ne (KETEM) giden R.Ç. (34), henüz bilinmeyen nedenden dolayı temizlik görevlisi Zehra Erdemir'i (45) boğazından vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı.

Buradan kaçarak Bayburt Üniversitesi Dede Korkut Külliyesi'ne gelen R.Ç, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu'nda çalışan Süleyman Alan'ı da (47) vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklayarak yaraladı.

SALDIRGAN YAKALANDI

Üniversitenin güvenlik görevlilerince yakalanan R.Ç, polis ekiplerine teslim edildi.

Bayburt Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Zehra Erdemir, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Süleyman Alan'ın tedavisi sürüyor.

EMİNE BULUT'U ANIMSATTI

45 yaşındaki kadının boğazından bıçaklanarak öldürülmesi, ekim ayında eski kocası Fedai Baran tarafından öldürülen Emine Bulut'u anımsattı. Emine Bulut da Zehra Erdemir gibi erkek şiddetine maruz kalmış ve boğazı kesilerek vahşice öldürülmüştü.

Son dakika: Bir Emine Bulut vakası daha! 45 yaşındaki temizlik görevlisi kadın boğazı kesilerek öldürüldü

Bayburt, 3. Sayfa, Güncel


HABER YORUMLARI (20)
YAZIK:İDAM ÇIKMASI İÇİN NEYİ BEKLİYORLARSA ARTIK
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4 0
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YY:sizler bu meseleye ''''kadın'''' diye baktığunuz sürece bunların arkası gelmez, bir gün meseleye ''''insan'''' diye bakıp insana saygıyı öğretebilirseniz o zamn son bulur, bunu da sadece islam ile yapabilirsin. . ,
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2 1
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FELAKET:hergün cinayet böyle giderse Dünyada insan kalmıcak Devletin acil bi cözüm bulması şart oldu gerci lafta kalıyoda yinede biz söyleyelim belki Vicdanlı birine denk gelirde inşallah cinayetler son bulur.
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2 0
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MESUT:Bunu normal bir insan yapmaz. Birakin kadina erkegi bile oldurmez. Bu katilin yasam hakki alinmali ve oldurulmelidir
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3 0
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??:idam meclisten gelirse onaylarım diyo cumhurbaşkanı. genel başkanlar sayesinde vekil seçiliyor. genel başkanları dinlemiyosalar bırakın vekilleri vatandaş seçsin. yok bu işler senin bildiğin gibi değil vb. ise en azından cinayet tecavüz ve benzeri ağır suçlarda ağır cezalar getirilmeli. bunuda yapamıyorsanız ne işiniz var mecliste. meclisin görevi vatandaş ve devlet yararına kanun çıkarmak vb. değilmi. ??
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6 0
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FETHİYELİ:BAŞIMIZDA Kİ ZİHNİYETLER BÖYLE OLURSA DAHA ÇOK OLUR BÖYLE OLAY
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23 16
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TERAZİ:BAŞINDAKİ ZİHNİYET KADINLARI KATLEDİN Mİ DİYOR ??? Bence sen zihniyetini sorgula
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4 5
ALİCAN:İdam cezası artık gelsin istiyoruz.
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25 5
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CİNAYET DEGİL SADECE ALGI!!!!!!!!!!!!!!:Turkiye de ''Kadina siddet algisi olusturuluyor'' deniliyordu degil mi?Bunlar gercek degil sadece algi degil mi?????
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14 6
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BÜŞRA:Muhalefet, kadını da erkeği de koruyup gözetemedi. İnsanların yaşam haklarını koruyamayan Muhalafat istifa etmelidir. Muhalefet ülkeyi yönetemiyor.
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9 11
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